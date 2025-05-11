В Украине обострился кадровый кризис: кого активно начали искать работодатели
В апреле в Украине количество вакансий выросло до 102 814, причем рекордные 44% из них были открыты для людей без опыта - это самый высокий показатель за год. Работодатели все чаще снижают требования к кандидатам, чтобы преодолеть дефицит кадров и привлечь новичков.
Об этом говорится в аналитике одного из профильных, кадровых порталов. Апрель 2025 года стал первым месяцем за полгода, когда украинский рынок труда снова пересек отметку в 100 тысяч вакансий.
По данным исследования, было опубликовано 102 814 предложений работы, что на 4% больше, чем в марте. Существенно выросла доля вакансий для новичков и студентов, а также активизировался спрос на сезонные кадры в гостинично-ресторанной сфере.
Одним из важнейших изменений стало увеличение доли вакансий, открытых для соискателей без опыта. В апреле 44% всех объявлений не требовали предыдущего опыта работы - это самый высокий показатель за последний год (в 2024 году было 39%). Этот тренд объясняется дефицитом кадров: работодатели вынуждены адаптировать свои требования и вкладываться в обучение новых работников. "Это не только компромисс, но и стратегическая инвестиция в будущих специалистов", - отмечают эксперты.
Дополнительным подтверждением гибкости работодателей стал рост вакансий, ориентированных на студентов. 25% предложений работы в апреле были доступны для тех, кто совмещает учебу с работой. Больше всего таких вакансий - в сфере торговли, обслуживания и доставки.
Параллельно значительно вырос спрос на сезонных работников - особенно в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Так, количество вакансий для посудомойщиков выросло на 36%, для барменов - на 18%, для официантов и горничных - на 17%. Рынок труда развивается неравномерно. Больше всего новых вакансий появилось в:
- Кировоградской области (+13%);
- Черниговской (+10%);
- Волынской (+9%);
- Одесской (+7%);
- Хмельницкой (+6%).
Зато в прифронтовых регионах - Херсонской (-17%), Донецкой (-4%), Запорожской (-3%) и Сумской (-1%) - динамика отрицательная. Это свидетельствует о том, как ситуация с безопасностью влияет на экономическую активность и уровень занятости.
Самые активные работодатели апреля:
- "Аврора" - 1 218 вакансий;
- "Фора" - 1 061;
- "Новая почта" - 962;
- "Сильпо" - 883;
- EVA - 855;
- NOVUS - 845.
Несмотря на современные тенденции гибкой занятости, доля удаленных вакансий выросла лишь на 1% по сравнению с мартом. Это свидетельствует об осторожности украинских компаний в расширении дистанционного формата работы.
Конкуренция на рынке труда несколько снизилась, но остается выше, чем в 2024 году. Больше всего откликов собрали вакансии на такие позиции:
- менеджер по продажам;
- продавец-консультант;
- администратор;
- офис-менеджер;
- менеджер по работе с клиентами;
- водитель;
- бухгалтер;
- кассир;
- оператор контакт-центра;
- менеджер по персоналу;
- бармен.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, работодатели в Украине активно готовятся к лету - в апреле украинцев все активнее звали на сезонные работы. К тому же, почти для половины вакансий ищут работников без опыта.
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