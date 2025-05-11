В Украине обострился кадровый кризис: кого активно начали искать работодатели

В апреле в Украине количество вакансий выросло до 102 814, причем рекордные 44% из них были открыты для людей без опыта - это самый высокий показатель за год. Работодатели все чаще снижают требования к кандидатам, чтобы преодолеть дефицит кадров и привлечь новичков.

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Об этом говорится в аналитике одного из профильных, кадровых порталов. Апрель 2025 года стал первым месяцем за полгода, когда украинский рынок труда снова пересек отметку в 100 тысяч вакансий.

По данным исследования, было опубликовано 102 814 предложений работы, что на 4% больше, чем в марте. Существенно выросла доля вакансий для новичков и студентов, а также активизировался спрос на сезонные кадры в гостинично-ресторанной сфере.

Одним из важнейших изменений стало увеличение доли вакансий, открытых для соискателей без опыта. В апреле 44% всех объявлений не требовали предыдущего опыта работы - это самый высокий показатель за последний год (в 2024 году было 39%). Этот тренд объясняется дефицитом кадров: работодатели вынуждены адаптировать свои требования и вкладываться в обучение новых работников. "Это не только компромисс, но и стратегическая инвестиция в будущих специалистов", - отмечают эксперты.

Дополнительным подтверждением гибкости работодателей стал рост вакансий, ориентированных на студентов. 25% предложений работы в апреле были доступны для тех, кто совмещает учебу с работой. Больше всего таких вакансий - в сфере торговли, обслуживания и доставки.

Параллельно значительно вырос спрос на сезонных работников - особенно в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе. Так, количество вакансий для посудомойщиков выросло на 36%, для барменов - на 18%, для официантов и горничных - на 17%. Рынок труда развивается неравномерно. Больше всего новых вакансий появилось в:

Кировоградской области (+13%);

(+13%); Черниговской (+10%);

(+10%); Волынской (+9%);

(+9%); Одесской (+7%);

(+7%); Хмельницкой (+6%).

Зато в прифронтовых регионах - Херсонской (-17%), Донецкой (-4%), Запорожской (-3%) и Сумской (-1%) - динамика отрицательная. Это свидетельствует о том, как ситуация с безопасностью влияет на экономическую активность и уровень занятости.

Самые активные работодатели апреля:

"Аврора" - 1 218 вакансий;

- 1 218 вакансий; "Фора" - 1 061;

- 1 061; "Новая почта" - 962;

- 962; "Сильпо" - 883;

- 883; EVA - 855;

- 855; NOVUS - 845.

Несмотря на современные тенденции гибкой занятости, доля удаленных вакансий выросла лишь на 1% по сравнению с мартом. Это свидетельствует об осторожности украинских компаний в расширении дистанционного формата работы.

Конкуренция на рынке труда несколько снизилась, но остается выше, чем в 2024 году. Больше всего откликов собрали вакансии на такие позиции:

менеджер по продажам;

продавец-консультант;

администратор;

офис-менеджер;

менеджер по работе с клиентами;

водитель;

бухгалтер;

кассир;

оператор контакт-центра;

менеджер по персоналу;

бармен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работодатели в Украине активно готовятся к лету - в апреле украинцев все активнее звали на сезонные работы. К тому же, почти для половины вакансий ищут работников без опыта.

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