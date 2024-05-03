В Украине неожиданно взлетело количество жертв мошенничества: когда банк вернет средства и что должен знать каждый

В Украине в прошлом году количество дел по мошенничеству возросло до максимума за последние 11 лет. В Нацбанке зафиксировали рост среднего размера мошеннической операции на 73%, до более чем 3 тыс. грн. По экспертным оценкам, ущерб уже достигает более одного млрд грн (оценка НБУ по мошенничеству с платежными карточками – 833 млн грн).

Вместе с тем в Украине наихудшая демографическая ситуация за всю историю независимости: временная оккупация, миллионы беженцев, полномасштабная война. Несмотря на все это, количество украинцев, которые становятся жертвами мошенников, только растет.

О том, почему мошенникам удалось резко нарастить свою прибыль и кто должен возвращать украденное, читайте в материале OBOZ.UA.

Украинцев становится меньше, а жертв мошеннических схем – больше. Что происходит?

"У нас тенденция уникальная. Чисто математически должно было уменьшаться количество мошенничеств", – рассказывает замдиректора ЕМА Олеся Данильченко. Миллионы украинцев сейчас находятся за границей. Однако, отмечает эксперт, они продолжают пользоваться услугами украинских банков и также становятся жертвами мошеннических схем.

"Для банков количество клиентов значительно не изменилось. Дело в том, что злоумышленники таргетируют на эту аудиторию. И им это удается даже более эффективно. Например, в случае с фишингом, если в Украине фильтрация доменных имен действует, то за границей – не везде", – рассказывает Данильченко.

По данным киберполиции, в прошлом году было заблокировано около 1300 мошеннических ресурсов. В течение 2023 года было выявлено более 3700 киберпреступлений, подозрение объявили 1700 лицам, что на 59% превышает аналогичный показатель в 2022 году.

В ЕМА говорят, что общие потери от действий мошенников составили 3 млрд грн. Преступная инфраструктура быстро развивается. Снижается порог "вхождения" в бизнес. Если раньше базы данных с телефонами получить было затруднительно, описания схем распространялись в даркнете, куда можно было попасть только с помощью специального браузера, а отмыть небольшую сумму было крайне дорого, то сейчас почти все указанные "услуги" можно найти в Telegram.

Кол-центры, где работают мастера "социальной инженерии" (вид мошенничества, когда во время разговора преступник под любым предлогом уговаривает жертву самостоятельно назвать свои персональные данные), открыто рекламируются в соцсетях. Еще одна значительная проблема: большое количество украинцев до сих пор не ознакомлено с принципами кибергигиены.

Если в ЕС в основном жертвами схем становятся пенсионеры, рассказывает Данильченко, то в Украине вводят в заблуждение потребителей финансовых услуг независимо от возраста. Итак:

мошенники становятся более искусными, изучают технологии, создают мошеннические сервисы;

мошенническая инфраструктура развивается и становится более доступной;

жертвами мошенников становятся и украинцы за границей.

Банки вкладывают миллионы гривен в киберзащиту, улучшают процедуры верификации. Например, с помощью ЕМА проверяют, на чью карту будет получать средства клиент, оформляющий кредитный договор. "У нас в ассоциации есть сервис: во время оформления кредита проверить, действительно ли карта, на которую зачисляются средства, принадлежит человеку, который подал документы", – говорит Данильченко.

Компенсирует ли банк то, что украли мошенники

Ни один украинский банк не компенсирует украинцам деньги, которые они потеряли из-за мошеннических действий и без вины банка. К примеру, если в мошенничестве участвовал сотрудник банка (что происходит крайне редко), банк, безусловно, компенсирует все потери. Однако если вы стали жертвой мошенничества, максимум, что может сделать банк, – подать заявку в платежную систему для отмены транзакции.

"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества являются обязанностью правоохранительных органов и, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленному согласно действующему законодательству запросу всю необходимую информацию. Мы всегда советуем клиентам быть внимательными и следовать простым правилам", – рассказывают в ПриватБанке.

Однако в судах иногда украинцам удается обязать банки вернуть средства, которые у них украли мошенники. OBOZ.UA ознакомился с сотнями судебных решений. Например, в апреле Чутовский районный суд обязал ПриватБанк вернуть клиентке 10,2 тыс. грн, которые списали с ее счета, списать всю задолженность, возместить инфляционные расходы в размере 598 грн и заплатить пеню в 5675 грн.

Мошенники за 9 минут украли с кредитного счета более 24 тыс. грн. Они один раз провели транзакцию на 299 грн и 24 раза – на 999 грн. В суде женщина заявила, что никому персональные данные не передавала, деньги не перечисляла. Она обратилась в банк и в полицию. Вскоре "Приват" вернул ей 10,2 тыс. грн, однако еще 10,2 тыс. грн вернуть не смог.

"В соответствии с правилами международных платежных систем, установлен лимит на проведение операций по обжалованию не более 15 заявок, а значит, банк никоим образом не имеет права повлиять на количество операций, которые можно обжаловать", – пояснили в банке. То есть "Приват" обратился в платежную систему и обжаловал 15 из 25 транзакций. Сумму за 15 платежей вернули, а еще за 10 платежей вернуть не смогли. Вероятно, о таких правилах хорошо знают и мошенники.

Поэтому они превысили и количество разрешенных транзакций, и сумму на кредитном счете. Так что в результате им удалось украсть 10,2 тыс. грн. Суд решил, что банк должен доказывать, что пользователь своими действиями или бездействием способствовал потере, незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции. Банк не доказал, что клиент сам передал данные мошенникам, поэтому суд обязал вернуть деньги клиенту.

А неделю назад Деснянский районный суд Киева отказал клиенту, требовавшему у "Привата" вернуть ему 48,8 тыс. грн. Как говорится в решении суда, мошенник снял средства в банкомате, используя данные жертвы. При этом истец убеждал, что он не получал никаких сообщений с просьбой о подтверждении транзакции, никому не передавал свои данные.

Однако ПриватБанк в суде доказал, что за 22 дня до проведения спорных транзакций по снятию наличных клиент открыл сообщение от мошенников. Он хотел получить "выплату от ООН в 6500 грн", но вместо этого перешел на мошеннический сайт и предоставил им доступ к банковскому приложению Приват24.

"Таким образом, истцом не доказан факт списания денежных средств с его счета именно по вине банка, в настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве №1202309120000160, где окончательное решение не принято. Вышеприведенное опровергает доводы истца в обоснование иска", – отмечается в материалах дела.

Итак, первое, что необходимо знать каждому: ни в коем случае не открывайте подозрительные ссылки, не указывайте персональные данные, не заполняйте анкеты "для получения выплат", не общайтесь по телефону с "представителем банка", который сам вам позвонил. Если вы стали жертвой мошеннической схемы, напишите нам на почту [email protected].