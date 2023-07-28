В Украине кардинально изменилась ситуация на рынке труда: такого еще никогда не было, что будет с зарплатами и работой

В Украине ситуация на рынке труда остается критической. Наблюдается дефицит рабочих мест, количество вакансий растет, а число ищущих работу почти не меняется. Дефицитными стали даже специальности, которые никогда не пользовались особым спросом. К примеру, HRы жалуются: крайне сложно найти бухгалтера с опытом.

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Худшая ситуация с рабочими специалистами. О происходящем на рынке труда читайте в материале OBOZREVATEL.

Рабочих критически не хватает, работодатели надеются на победу в войне и демобилизацию

"Трех мужчин из шести у нас мобилизовали, сейчас найти хотя бы адекватного рабочего на строительство – вызов. Стоимость работ растет, мы тоже подняли цены, мы уже начали компенсировать транспорт на проезд из сел рабочим", – рассказывает прораб в пригороде Киева Михаил. До полномасштабной войны он производил ремонты одновременно на трех объектах. Теперь, хотя заказов и хватает, из-за нехватки рабочих не может брать больше двух объектов.

Наталья Слинько, операционная директор компании GRC, рассказывает OBOZREVATEL: ситуация с поиском рабочих значительно ухудшилась. Количество вакансий выросло по всем регионам, а желающих работать не стало больше.

"У нас большие проблемы с рабочими специалистами. Не комплектуются целые цеха, не выпускается продукция. На втором месте – профессиональные специалисты, имеющие 5-6 лет опыта в разных сферах, это и маркетинг, и финансы. Спрос на таких специалистов высок. и их тоже трудно найти", – рассказывает эксперт.

И хотя часть работодателей надеется, что после победы в войне и демобилизации мужчин вакансии будут закрыты, Слинько уверена, что проблема будет сохраняться в течение многих лет. "Я общалась и с ветеранскими организациями. Надеяться, что мужчины после войны вернутся на свои же рабочие места, не стоит. Большая часть не вернется. Будет структурная безработица", – говорит операционная директор GRC.

Аналитики work.ua отмечают: количество вакансий растет ежемесячно, в июне их количество увеличилось на 4% (до 93,8 тысячи). До этого в марте, апреле и мае рост происходил на 11%, 14% и 9% соответственно. Больше всего вакансий традиционно в Киеве (около трети от общего количества). Далее – Львовская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

Кому легче всего найти работу

Малый и средний бизнес постепенно восстанавливается, растет деловая активность в отраслях экономики, которые важны для страны в состоянии войны. Об этом свидетельствуют тенденции, которые в этом году складываются на рынке труда.

В Украине наиболее востребованы продавцы-консультанты, водители, менеджеры по продажам, бухгалтеры, повара, инженеры, врачи, грузчики, швеи и фармацевты, говорится в данных Государственной службы занятости. Работодатели чаще всего ищут квалифицированных рабочих (21% всех вакансий), а на втором месте – работники по обслуживанию оборудования и машин (16%).

По данным статистики work.ua самые популярные: продавцы, менеджеры, водители и повара. Количество резюме осталось на уровне апреля, то есть оно, в отличие от количества вакансий, не растет. Большинство претендентов – женщины (57%). Наибольшую часть, 35% от общего количества, составляют кандидаты 16-24 лет. Что касается опыта, то кандидаты распределяются следующим образом:

36% нет опыта;

33% имеют более 5 лет опыта;

31% имеют от минимального до 5 лет опыта.

Работу ищут молодые и неопытные, в то время как работодатели наоборот – хотят высококвалифицированных сотрудников. Проблема состоит в зарплатах. Возможности платить больше нет, так что предлагать достойную зарплату претендентам не могут.

Что происходит с зарплатами

В Украине минимальную зарплату в 2023 повышать не планируют, она будет составлять 6700 грн. Будут ли пересматривать прожиточный минимум в следующем году, пока неизвестно. Замораживание минимальной зарплаты также негативно отразилось на динамике средней зарплаты.

По данным большого кадрового портала, в 2023 году (за первое полугодие) средняя зарплата в Украине выросла на 13% и достигла 17 тыс. грн. Правда, речь идет только о заработных платах, которые отмечают работодатели в вакансиях. Государственная служба статистики собирать и публиковать данные перестала во время полномасштабной войны.

Больше платят в Киевской области, а средняя зарплата выросла здесь с 18 200 до 18 750 грн., во Львовской области – с 16 000 до 16 775 грн., Одесской – с 16 000 до 16 275 грн. и Харьковской области – с 15000 до 16000.

Эксперты рынка труда говорят: у работодателей нет необходимого ресурса для того, чтобы повысить зарплаты до необходимого уровня. Вместе с тем повышение зарплат – необходимый шаг, без которого стабилизировать ситуацию на рынке труда невозможно.

Украина постепенно должна двигаться к тому, чтобы значительно повысить зарплату, говорит ученая Людмила Черенько. До этого нашим конкурентным преимуществом была дешевая рабочая сила. В результате украинские высококвалифицированные инженеры зарабатывали в разы меньше их коллег в ближайших странах ЕС. От этого следует отказываться.

"Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, – а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, – мы должны делать первые шаги", – говорит ученая.

Рынок труда остается на стороне претендента. И пока работодатели страдают от дефицита кадров, работники могут выбирать.