В Украине изменили сумму выплат для безработных: что известно

Фонд общеобязательного государственного соцстрахования увеличил минимальный размер пособия по безработице. Так, безработные украинцы будут получать не менее 1 500 грн, а не 1 000 грн, как это было раньше.

Об этом говорится в постановлении Фонда, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины. 1 500 грн минимальной помощи будут получать люди без страхового стажа и граждане, работавшие в течение последнего года менее 7 месяцев.

При этом максимальная сумма выплат по безработице остается бессменной. Она установлена на уровне минимальной зарплаты в Украине, которая составляет 6 700 грн.

Также согласно постановлению Фонда переселенцы в стране могут претендовать на выплаты в 2500 грн. Такую сумму будут получать ВПЛ, взятые на учет при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса безработного, а также внутренне перемещенные лица, находящиеся на временно оккупированной территории или в местах ведения боевых действий, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Видео дня

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с 1 октября Эстонский совет по делам беженцев будет оказывать уязвимым слоям населения Украины помощь в 3600 грн для каждого члена семьи. Ранее размер пособия составлял 2 220 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!