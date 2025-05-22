В Украине хотят считать зарплаты по-новому: где взять деньги на повышение минималки

Минимальная зарплата в Украине в следующем году может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум – до 3171 грн. Обеспечить финансирование планов правительства можно за счет детенизации экономики и оптимизации недействующих государственных программ.

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Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По приведенным им данным, сейчас $4 млрд украинской экономики находится в тени.

"Я убежден – и эту позицию отстаиваю последовательно – исправить эту ситуацию можно за счет источников от детенизации. Это 4 млрд долларов на этот год. В следующем году планируем аккумулировать в государственный бюджет за счет детенизации еще больше поступлений. Другим источником может стать экономия бюджетных расходов, в том числе и за счет недействующих госпрограмм, как, например, кэшбек", – написал он.

Он напомнил, что в Верховной Раде ожидают Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы. Согласно проекту документа, правительством планируется такое повышение минимальных социальных стандартов:

минимальной зарплаты:

с 1 января 2026 года – до 8688 грн; с 1 января 2027 года – до 9374 грн; с 1 января 2028 года – до 10 059 грн.



прожиточного минимума (общий размер):

с 1 января 2026 года – до 3171 грн ; с 1 января 2027 года – до 3358 грн ; с 1 января 2028 года – до 3536 грн .



"Ситуация с бюджетным финансированием сейчас сложная. Но я разделяю мнение, что увеличение социальных стандартов является приоритетным. Даже с точки зрения экономики – ведь это способствует развитию экономики и стимулирует спрос, который, в свою очередь, стимулирует и производство потребительских товаров и услуг нашими отечественными производителями", – подчеркнул Гетманцев.

Также он отметил, что запланированная индексация социальных стандартов в указанный период соответствует показателям прогнозируемой инфляции за соответствующее время. Но этот план не учитывает, что в 2025 году индексации не было, то есть соцстанданты будут отставать от темпов роста цен. Также Гетманцев призвал увеличить показатель официального прожиточного минимума до реального показателя.

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что в проект Бюджетной декларации закладывают ощутимый рост официального курса доллара в Украине. По плану правительства, на конец 2025 года он может составить 43,7 грн, а к концу 2028-го – 45,8 грн.

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