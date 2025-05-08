В Украине хотят конфисковать 9,3 млн грн у тещи министра Коваля: в чем подозревают женщину

Украинские правоохранители требуют признать необоснованной и соответственно взыскать с родственницы главы одного из министерств часть стоимости квартиры в Киеве в объеме 9,3 млн грн. Предположительно, речь идет о Галине Баранюк – теще министра аграрной политики Виталия Коваля.

Видео дня

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что по материалам НАБУ, НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств 8 мая подали соответствующий иск в Высший антикоррупционный суд. Отмечается, что детективы учитывали информацию из расследования "Слідство.Інфо".

В расследовании говорилось, что министр Коваль живет в квартире площадью 170 кв. м в столичном жилом комплексе премиум-класса, которую его 69-летняя теща приобрела в 2021 году. Общая стоимость имущества – 300 тыс. долларов, и официальных доходов для приобретения квартиры женщина не имела.

"С 2023 года чиновник начал вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены. В то же время собранные доказательства указывают на то, что он и его семья начали использовать этот объект значительно раньше", – отмечают в САП.

Не укрылось от внимания журналистов и детективов и решение заключить в августе 2023 года между женой чиновника и ее матерью договор аренды квартиры. В ходе расследования оказалось, что счетом, на который поступала плата за "аренду", пользовалась жена чиновника Елена Коваль. Отмечается, что министр отрицает, что он или его жена материально причастны к приобретению имущества.

"Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствам", – отметили в САП.

Как сообщал OBOZ.UA, предшественника Коваля Николая Сольского, которого подозревают в соорганизации схемы завладения земельными участками более чем на 291 млн грн и покушении на завладение землей стоимостью около 190 млн грн. По данным журналистов, в начале 2025 года он пытался выехать из страны, но суд ему не дал на это разрешения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!