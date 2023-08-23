В Украине хотят изменить алгоритм расчета пенсий: что нужно знать

В Украине хотят изменить алгоритм начисления пенсий для "возобновления социальной справедливости". Дело в том, что действующая формула расчета пенсий значительно занижает их.

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Об этом рассказала министер соцполитики Украины Оксана Жолнович в интервью "Укринформ". "Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А сейчас с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно "отстает", и это несправедливо", – подчеркнула министерша.

Она заверила, что над новым алгоритмом начисления пенсионных выплат уже работают, и он будет привязан к каким-либо базовым величинам.

Напомним, по окончании COVID-пандемии в Украине Ощадбанк с 1 сентября возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей соцпомощи среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В случае ее непрохождения выплата средств будет остановлена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком позже следующего календарного дня.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы могут начать получать пенсию досрочно. Однако не все – только те, кто отвечает определенным условиям.

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