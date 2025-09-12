В Украине государство "выдает" алименты вместо родителей: когда могут забрать выплату

Согласно украинскому законодательству, родители должны финансово содержать своих детей, а при необходимости выплачивать алименты. Детям родителей, которые игнорируют эту обязанность, государство может назначить временную помощь, но в случае усыновления ребенка, достижения им совершеннолетия или при ряде других условий выплаты могут прекратиться.

Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Полтавской области. Но чтобы оформить помощь, надо обратиться в фонд о назначении выплат.

Сумма выплаты

Размер помощи определяется с учетом имущественного положения семьи, в которой воспитывается ребенок. Он равен разнице между:

100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста – среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Впрочем размер помощи ограничен. Он составляет:

для детей до 6 лет: минимум – 1281,50 грн; максимум – 2563 грн ;

; для детей от 6-18 лет: минимум – 1598 грн; максимум – 3196 грн.

Как оформить помощь

Выплаты назначаются после обращения в ПФУ. Это можно сделать:

лично в сервисном центре ПФУ , ЦНАПе или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

, ЦНАПе или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета; онлайн – через Дію, на сайте или в мобильном приложении фонда;

– через Дію, на сайте или в мобильном приложении фонда; по почте – в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.

Необходимые документы

Заявление.

Копия свидетельства о рождении ребенка.

Декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением помощи.

Справка о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.

Дополнительно: заявление в произвольной форме, в котором указываются сведения, позволяющие идентифицировать одного из родителей, который должен платить алименты; копия решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка (в случае отсутствия сведений о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка в Едином государственном реестре судебных решений); справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства или о его пребывании на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе; сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.



Когда прекращают выплаты

Установлено место пребывания одного из родителей, который обязан уплачивать алименты;

Ребенок достиг 18-летнего возраста .

. Один из родителей в полном объеме выполнил обязательства по уплате алиментов .

. Ребенок устроен в учреждение на полное государственное содержание.

Усыновление ребенка мужем матери или женой отца.

Отказ от взыскания алиментов .

. Смерть ребенка или того из родителей, которого обязали платить алименты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине действуют довольно жесткие меры в отношении граждан, которые не платят назначенные судом алименты. Их ограничивают в правах, назначают существенные штрафы, они несут административную и уголовную ответственность.

