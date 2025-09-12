В Украине государство "выдает" алименты вместо родителей: когда могут забрать выплату
Согласно украинскому законодательству, родители должны финансово содержать своих детей, а при необходимости выплачивать алименты. Детям родителей, которые игнорируют эту обязанность, государство может назначить временную помощь, но в случае усыновления ребенка, достижения им совершеннолетия или при ряде других условий выплаты могут прекратиться.
Об этом сообщили в главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Полтавской области. Но чтобы оформить помощь, надо обратиться в фонд о назначении выплат.
Сумма выплаты
Размер помощи определяется с учетом имущественного положения семьи, в которой воспитывается ребенок. Он равен разнице между:
- 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста – среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Впрочем размер помощи ограничен. Он составляет:
- для детей до 6 лет: минимум – 1281,50 грн; максимум – 2563 грн;
- для детей от 6-18 лет: минимум – 1598 грн; максимум – 3196 грн.
Как оформить помощь
Выплаты назначаются после обращения в ПФУ. Это можно сделать:
- лично в сервисном центре ПФУ, ЦНАПе или через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;
- онлайн – через Дію, на сайте или в мобильном приложении фонда;
- по почте – в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.
Временная помощь назначается каждые шесть месяцев, начиная с месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами.
Необходимые документы
- Заявление.
- Копия свидетельства о рождении ребенка.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением помощи.
- Справка о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах.
- Дополнительно:
- заявление в произвольной форме, в котором указываются сведения, позволяющие идентифицировать одного из родителей, который должен платить алименты;
- копия решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка (в случае отсутствия сведений о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка в Едином государственном реестре судебных решений);
- справка соответствующего учреждения об осуществлении в отношении одного из родителей уголовного производства или о его пребывании на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе;
- сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.
Когда прекращают выплаты
- Установлено место пребывания одного из родителей, который обязан уплачивать алименты;
- Ребенок достиг 18-летнего возраста.
- Один из родителей в полном объеме выполнил обязательства по уплате алиментов.
- Ребенок устроен в учреждение на полное государственное содержание.
- Усыновление ребенка мужем матери или женой отца.
- Отказ от взыскания алиментов.
- Смерть ребенка или того из родителей, которого обязали платить алименты.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине действуют довольно жесткие меры в отношении граждан, которые не платят назначенные судом алименты. Их ограничивают в правах, назначают существенные штрафы, они несут административную и уголовную ответственность.
