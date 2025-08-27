Украинцам грозят штрафы, принудительные работы и тюрьма: как наказывают за неуплату алиментов

В Украине действуют довольно жесткие меры в отношении граждан, которые не платят назначенные судом алименты. Их ограничивают в правах, назначают существенные штрафы, а также несут административную и уголовную ответственность.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Баштанского районного суда, отметив, что уклонение от уплаты – это любые действия должника, направленные на невыполнение решения суда. В частности это:

сокрытие доходов;

изменение места жительства или места работы без уведомления государственного исполнителя.

Ограничения

На неплательщиков алиментов может накладываться широкий спектр ограничений. Когда размер задолженности по уплате алиментов превышает 4 месяца (для родителей тяжело больных детей или детей с инвалидностью – 3 месяца), суд может запретить им:

выезд за пределы Украины;

управление транспортными средствами;

пользование оружием;

охоту.

Кроме того, должники не смогут влиять на решение о временном выезде ребенка за границу. Таким образом, тот из родителей, с кем проживает ребенок, имеет право самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за пределы Украины.

Финансовые санкции

Кроме того, нарушителям могут грозить штрафы. Их размер напрямую зависит от суммы задолженности:

свыше 1 года – 20%;

свыше 2 лет – 30%;

свыше 3 лет – 50%.

Административная и уголовная ответственность

Злостные неплательщики могут столкнуться с административной или уголовной ответственностью. В частности, если задолженность превышает сумму за 6 месяцев со дня судебного постановления, могут быть присуждены 120-240 часов общественно полезных работ.

За злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, а также за уклонение от непосредственного содержания несовершеннолетних или нетрудоспособных детей на их иждивении родителей могут ждать:

общественные работы – от 80 до 120 часов;

– от 80 до 120 часов; арестом – до 3 месяцев;

– до 3 месяцев; ограничением свободы – до 2 лет.

Рецидивистам грозят еще более серьезная ответственность. А именно лицам, которых уже судили за такое преступление, наказывают:

общественными работами – от 120 до 240 часов;

– от 120 до 240 часов; арестом – от 3 до 6 месяцев;

– от 3 до 6 месяцев; ограничением свободы – от 2 до 3 лет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинкам могут увеличить единовременную выплату после родов до 50 тыс. грн, что почти в 5 раз больше нынешней суммы, которую получают роженицы. Кроме того, некоторые беременные женщины смогут получать по 7 тыс. грн ежемесячно. Соответствующий законопроект 19 августа в первом чтении проголосовала Верховная Рада

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!