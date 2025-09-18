В Нидерландах хотят исключить украинских мужчин из программы предоставления жилья: что предлагают взамен

В Нидерландах предложили изменить правила размещения украинских беженцев. Демиссионный министр по вопросам миграции Мона Кайзер заявила, что работающие мужчины должны самостоятельно искать и оплачивать жилье. Ее позиция стала ответом на нехватку мест в муниципальных приютах.

Об этом сообщило нидерландское издание NOS Nieuws. В материале говорится, что Красный Крест и местные власти не справляются с размещением новоприбывших, поэтому все чаще беженцы остаются на улице или даже ночуют в собственных авто.

Давление на систему

Мона Кайзер подчеркнула, что страна вплотную приблизилась к пределам своих возможностей. Она считает "справедливым", чтобы те украинцы, имеющие стабильный доход, сами обеспечивали себе крышу над головой – у родственников, в съемном жилье или с помощью работодателя.

Министр подчеркнула, что женщины с детьми продолжат получать государственную поддержку. Она также будет поощрять украинцев, которые приехали в Нидерланды через другую страну-члена ЕС, вернуться в эту страну.

Правовые рамки

Сейчас в муниципалитетах доступно около 97 тысяч койко-мест для украинцев, и все они заняты. При этом ежемесячно в страну прибывают сотни новых людей.

В августе только Красный Крест зафиксировал рекорд – 435 обращений от украинских беженцев. По европейской Директиве временной защиты украинцы имеют право на жилье и образование как минимум до марта 2027 года.

Реакция гуманитарных организаций

Красный Крест раскритиковал идею министра. Представители организации отмечают, что люди годами не могут найти стабильного жилья, и перекладывать на них эту ответственность "невозможно". Они призвали правительство расширить количество мест для размещения вместо поиска обходных решений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ситуация с расселением украинских граждан, получивших убежище в Нидерландах, приобретает критический характер – людям все чаще отказывают в предоставлении жилья. По данным Евростата, по состоянию на июнь страна приняла уже более 125 тыс. человек, которые уехали из Украины в связи с российской агрессией.

