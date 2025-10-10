В Киеве резко выросли цены на такси: что происходит и сколько теперь стоит поездка

В Киеве новый всплеск цен на такси. На фоне проблем с работой метро, перебоев с электроснабжением и неблагоприятных погодных условий, тарифы на популярных сервисах Bolt, Uklon и Uber взлетели втрое. Киев стал свидетелем ситуации, когда поездка, которая еще вчера стоила несколько сотен гривен, сегодня может обойтись в тысячу или даже больше.

Видео дня

По данным OBOZ.UA, повышение стоимости вызвано чрезвычайно высоким спросом. Часть киевлян не смогла воспользоваться общественным транспортом из-за остановки некоторых станций метро, пробок на дорогах и отключения света, которые затруднили движение электротранспорта.

В результате большинство горожан вынуждено было обратиться к сервисам такси, а те, в свою очередь, автоматически повысили тарифы из-за алгоритмов динамического ценообразования. Алгоритмы работы Bolt, Uklon и Uber учитывают соотношение спроса и количества доступных водителей.

Когда спрос превышает предложение, система мгновенно повышает цену, стимулируя водителей выходить на линию. В кризисных условиях это может приводить к многократному росту стоимости поездки.

Bolt

По информации журналистов, поездка с метро Осокорки (левый берег Киева) до Крещатика в сервисе Bolt сейчас стоит около 1 000 гривен. Если воспользоваться скидкой или промокодом, цена может снизиться до 888 грн, но это скорее исключение.

Зато путешествие в Софиевскую Борщаговку, один из пригородов столицы, обойдется уже более чем в 2 000 гривен. Таким образом, даже короткие межрайонные поездки становятся роскошью в периоды повышенного спроса.

После того, как"Киевский городской метрополитен" опубликовал изменения в движении, и поезда начали курсировать до станции "Осокорки" цены в этом направлении значительно снизились. В частности, от начальной цены в почти 2 тысячи гривен за поездку, стоимость опустилась ниже 500 гривен.

Uklon

Сервис Uklon сейчас демонстрирует похожую ситуацию. С Осокорков до Крещатика стандартный тариф составляет около 591 грн, при этом ожидание водителя может длиться до семи минут. Если же пользователь выбирает функцию "Быстрый поиск", которая помогает найти авто быстрее, стоимость возрастает до 849 грн.

Дорога из Осокорков до Софиевской Борщаговки в стандартном режиме стоит примерно 1 900 грн, а при быстром поиске – до 2 600 грн. Таким образом, дополнительная опция "приоритета" может увеличить сумму почти на 40%.

Uber

На первый взгляд, Uber предлагает самые демократичные цены. Поездка от Осокорков до Крещатика оценивается в 429-733 грн, а до Софиевской Борщаговки – 481–660 грн. Однако, как отмечают пользователи, во время ажиотажа заказать автомобиль через Uber чрезвычайно сложно: водители просто не принимают вызовы из-за пробок или высоких рисков простоя.

В частности, после того, как

Для водителей такая ситуация – настоящая возможность заработать тысячи гривен за одну поездку. Для пассажиров – очередное напоминание об уязвимости транспортной системы города в критических условиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, самые популярные сервисы такси Bolt, Uklon и Uber обратились к киевским властям с просьбой разрешить работать в комендантский час. В КГВА ответили, что работают над созданием прозрачного механизма для перевозок в ночное время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!