В Киеве продается квартира размером с торговый центр: как выглядит жилье "для богатых"

В Киеве за 540 тыс. долларов продают едва ли не самую большую квартиру на столичном рынке недвижимости. Площадь элитного жилья составляет 700 квадратных метров.

Об этом говорится в большом портале недвижимости. Только площадь кухни составляет 53 квадрата. В квартире есть собственная терраса, которую продает сам собственник без посредников.

"Располагается в центральной части комплекса! Продажа от владельца! Без комиссии! Выполнен изысканный дизайнерский ремонт, с использованием дорогих материалов и всей необходимой бытовой техники. Общая площадь 700 квадратов. Квартира полностью меблирована и готова к проживанию: импортная сантехника, плитка, шкафы-купе , туалеты, санузлы, кабинет на два этажа, будуарная, камин", – говорится в объявлении.

Жилье находится в 10 минутах от метро Житомирская. Территория ЖК закрыта, охраняется, ландшафтный дизайн, собственная развитая инфраструктура, детские сады и школы, фитнес-центры, футбольное поле, салоны красоты, ресторан и кафе, теннисные корты, крытый паркинг и открытые парковки.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году владельцы сравнительно больших квартир и домов обязаны уплатить налоги на недвижимость. Размер налога 2024 составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, превышающей 60 квадратов для квартиры и 120 для дома).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!