Украинцы жалуются на доллары от ПриватБанка: что произошло и какую валюту теперь выдают

Украинцы жалуются на качество долларов, которые они получают в ПриватБанке и других финансовых учреждениях. Если раньше в кассах крайне редко попадались купюры 1996 года выпуска и банкноты с потертостями, пятнами, то сейчас это распространенная практика. О том, почему так происходит и кто виноват, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Банки и обменники имеют право давать старые и потертые доллары?

Да, если банкнота действительна, ее могут выдать в кассе или обменники. При этом каждый клиент имеет право отказаться брать те купюры, которые ему предлагают. То есть, если вам не нравится качество, откажитесь от покупки такой валюты. Однако со стороны финучреждения это не является нарушением.

"В отделении выдаются купюры, предварительно прошедшие дополнительную проверку. При выдаче предлагаются платежные купюры. Все банки работают с долларами нового и старого образцов. Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", – ответили в "Привате" на одну из жалоб.

А почему раньше не встречались такие купюры массово?

В Украине затруднена логистика валюты. Раньше доллары привозили в страну самолетами, а сейчас это сделать невозможно. Доставка автотранспортом дороже, также она не может полностью перекрыть потребности. В результате банки и обменники в течение определенного времени перестали принимать у клиентов банкноты 1996 года выпуска, а а также купюры с пятнами и повреждениями.

В ситуацию вмешался Нацбанк. Он обязал принимать банкноты даже с незначительными повреждениями, потертостями. То есть все купюры, которые считаются платежным средством. Банки принимают такую валюту у клиентов и не имеют право отказаться. Но они также должны куда-то девать полученные банкноты: поэтому выдают их клиентам.

Украинцы такой ситуации недовольны. Клиент ПриватБанка пожаловался на некачественные купюры долларов. При попытке приобрести валюту ему предлагают купить банкноты, выпущенные в 1996 году, а также изношенные купюры.

Об этом клиент банка написал в специализированном форуме Минфин. "Уже несколько раз при заранее заказанной валюте (доллар) в отделении по факту сообщают, что валюта только старая (1996 год), или вообще изношенная, в пятнах да еще и номиналом по 20 долларов", – пожаловался клиент.

В банке объяснили, что по правилам НБУ обязаны принимать все купюры, кроме тех, которые значительно изношены. Поэтому в результате и клиентам дают ту валюту, которую получили от клиентов.

Какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В противном случае они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился; пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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