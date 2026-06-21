Украинцы смогут получить до 3100 грн: кому выделят дополнительные средства и на каких условиях

Украинцы, имеющие право на разовую выплату ко Дню Независимости, в августе 2026 года смогут получить от 450 до 3100 гривен в зависимости от своего статуса. Пенсионерам, получателям субсидий и льгот средства начислят автоматически, а тем, кто не состоит на учете в Пенсионном фонде и не проходит военную службу, для получения помощи необходимо подать заявление.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров Украины. Соответствующее решение правительство приняло еще в мае, определив категории граждан, которым будут начислены дополнительные средства, а также размеры выплат.

Речь идет о ежегодной государственной поддержке ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и других категорий граждан, имеющих особый статус в соответствии с законодательством. Максимальная сумма (3100 грн) будет выплачена лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также людям с инвалидностью вследствие войны I группы. Для других категорий размеры помощи составят:

лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 2900 гривен;

лица с инвалидностью вследствие войны III группы – 2700 гривен;

участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства – 1000 гривен;

члены семей погибших военнослужащих, ветеранов войны и защитников и защитниц Украины – 650 гривен;

участники войны и отдельные категории бывших узников нацистских лагерей – 450 гривен.

Таким образом, размер помощи напрямую зависит от статуса человека и его права на государственные социальные гарантии. Для пенсионеров процедура будет максимально простой. Если человек уже состоит на учете в Пенсионном фонде и имеет право на такую выплату, средства поступят автоматически вместе с августовской пенсией.

Дополнительно обращаться в государственные органы не нужно. Автоматически помощь также получат граждане, получающие жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходящие военную службу. Выплаты должны быть произведены до 24 августа – Дня Независимости Украины.

Для ветеранов войны, которые в настоящее время проходят военную службу, действует отдельный механизм. Даже если они являются пенсионерами или пользуются субсидиями, средства будут поступать не через Пенсионный фонд.

Денежную помощь перечислят через воинские части, учреждения или организации, где такие лица проходят службу или работают. Основанием для выплаты станут соответствующие списки и заявки, поданные работодателями или военными структурами. Отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд; это касается лиц, которые:

имеют право на выплату;

не являются пенсионерами;

не получают жилищных субсидий или коммунальных льгот;

не проходят военную службу.

Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП, отправить документы по почте или воспользоваться электронным кабинетом на веб-портале ПФУ. В заявлении необходимо указать личные данные, реквизиты банковского счета, налоговый номер и информацию об удостоверении, подтверждающем право на пособие.

Также необходимо предоставить копии паспорта и документа, подтверждающего соответствующий статус. Подать документы для назначения выплаты можно до 1 августа 2026 года. Если сделать это вовремя не удалось, законодательство позволяет обратиться позже — до 1 октября.

В случае, если человек имел право на пособие до 24 августа, но средства так и не получил, он также может обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Тогда выплата должна быть произведена до 1 ноября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, полностью или частично утратившие трудоспособность, имеют гарантированное право на пенсию от государства. В то же время при ряде обстоятельств выплату могут приостановить или отменить – в частности, из-за отказа от пересмотра, улучшения состояния здоровья, непредставления необходимых документов и по другим причинам.

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