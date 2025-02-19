Украинцы получают опасные сообщения о финансовых счетах: чего нельзя делать ни в коем случае

Украинцам в онлайн-мессенджерах начали рассылать подозрительные сообщения. В них говорится о якобы открытии финансовых счетов, которые предлагается проверить по ссылке. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как ссылки используются для кражи данных.

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Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины. "Не перейдите по этим ссылкам и не вводите личные данные. Блокируйте отправителя и сообщайте о мошенничестве в соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным ЦПД скриншотам, опасные сообщения поступают, среди прочего, в мессенджер Viber. По крайней мере, именно его интерфейс виден на представленных снимках экрана.

"В мессенджерах украинцы начали получать сообщения с неизвестных номеров о якобы открытии их финансовых счетов. Чтобы проверить так называемый личный счет, пользователям предлагают перейти по ссылке в сообщении", – рассказали специалисты.

Они предупреждают: такие рассылки – очередная мошенническая схема. Цель злоумышленников – выманить личные данные или заставить пользователя перейти на фишинговый сайт.

Не только фишинг: мошенники в Украине придумали еще одну схему с Viber

Злоумышленники также используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации. В результате жертвы теряют доступ к аккаунтам.

Как сообщают фактчекеры проекта BRAMA, мошенники действуют под видом представителей известных компаний – банков, мобильных операторов или популярных онлайн-сервисов. Они отправляют сообщения в Viber или звонят, сообщая, что для подтверждения регистрации или активации нового тарифа необходимо ввести SMS-код, который пользователь получит на телефон. Этот код используется для активации аккаунта Viber на другом устройстве.

Как только жертва его сообщает, мошенники получают полный контроль над ее аккаунтом. Это позволяет им:

переписываться от имени пользователя с его контактами, распространяя мошеннические схемы;

с его контактами, распространяя мошеннические схемы; получить доступ к личным сообщениям , что может привести к утечке конфиденциальных данных;

, что может привести к утечке конфиденциальных данных; шантажировать жертву или ее контакты , требуя деньги за возврат доступа к аккаунту;

, требуя деньги за возврат доступа к аккаунту; изменить настройки аккаунта, сделав его недоступным для владельца.

Во избежание взлома никогда не передавайте сторонним лицам коды подтверждения, блокируйте подозрительные контакты. Используйте настройки конфиденциальности для защиты учетной записи.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники выманивали у родственников погибших военнослужащих деньги, которые им выплачивало государство. Выдавая себя за работников банков, они могли обмануть около 500 семей павших защитников.

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