Украинцы платят за номерные знаки авто: сколько стоят замена, хранение и "красивые цифры"

Владельцам авто в Украине доступен ряд платных услуг, связанных с номерными знаками транспортных средств – от замены потерянного номера до выбора "красивых" комбинаций чисел и заказа индивидуальных номеров. OBOZ.UA ознакомился с разъяснениями Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) Украины и рассказывает о каждой из услуг.

Видео дня

Платные услуги по номерам авто: за что берут деньги В случае потери номера авто (даже одного из двух, переднего или заднего) придется заплатить 1240 грн – это будет перерегистрация транспортного средства на новых номерах. Дубликат утерянных номеров не выдают.

номера авто (даже одного из двух, переднего или заднего) придется заплатить – это будет перерегистрация транспортного средства на новых номерах. Дубликат утерянных номеров не выдают. Оформление "красивых" знаков обойдется в сумму от 4800 грн до 96 тыс. грн – в зависимости от самого сочетания цифр.

обойдется в сумму – в зависимости от самого сочетания цифр. Индивидуальный знак для легкового авто стоит 340,02 грн, к сумме придется добавить как минимум 300 грн за первые три символа (это минимальный заказ), а далее по 90 грн за каждый следующий (не более 8), графический элемент добавит к ценнику еще 500 грн. Т.е. индивидуальный номерной знак из 5 символов без графики обойдется в 820,02 грн .

для легкового авто стоит 340,02 грн, к сумме придется добавить как минимум 300 грн за первые три символа (это минимальный заказ), а далее по 90 грн за каждый следующий (не более 8), графический элемент добавит к ценнику еще 500 грн. Т.е. индивидуальный номерной знак из 5 символов без графики обойдется в . Услуга хранения номерных знаков, которые собственник авто планирует перезакрепить за другим своим транспортным средством, стоит за 10,8 грн в сутки.

Потеряли номерной знак: какие документы понадобятся и сколько стоит замена

В случае утери номера в территориальном подразделении СЦ МВД потребуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков, изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.

Автовладелец должен подготовить и принести такие документы : паспорт; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); и свидетельство о регистрации транспортного средства.

: Если номерные знаки были украдены , необходимо предъявить в сервисном справку, выданную в отделении Национальной полиции.

, необходимо предъявить в сервисном справку, выданную в отделении Национальной полиции. После перерегистрации в МВД выдадут новые знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля . Стоимость – 1240 грн: сама услуга – 350 грн; бланк свидетельства – 540 грн; номерной знак – 350 грн.

. Стоимость – 1240 грн:

Обратите внимание: обратиться в сервисный центр МВД нужно, даже если был потерян только один номерной знак.

Хранение номерных знаков: кому пригодится и что нужно знать

Услуга хранения номеров авто актуальна для тех, кто в будущем хочет перезакрепить любимые номера за другим транспортным средством.

Оставить номера на хранение можно в любом сервисном центре МВД.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, автовладелец должен: сообщить администратору СЦ МВД о желании оставить номерной знак на платном хранении; заполнить заявление (форму выдаст администратор); оплатить услугу хранения и предоставить квитанцию об оплате.

Стоимость за сутки хранения составляет 10,8 грн . Срок хранения определяет сам клиент, его потом можно продлить – или офлайн в СЦ или через Кабинет водителя (оплатить продление можно там же).

. Срок хранения определяет сам клиент, его потом можно продлить – или офлайн в СЦ или через Кабинет водителя (оплатить продление можно там же). Номерной знак после хранения можно закрепить не только за своим новым авто, но и за транспортным средством второго из супругов, детей или родителей.

Важно: услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Индивидуальный номерной знак: что это, сколько стоит и как получить

Индивидуальный номерной знак оформляется в дополнение к государственному номеру .

. Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. Букв в надписи должно быть не менее двух.

– от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. Букв в надписи должно быть не менее двух. Индивидуальные номерна можно заказать офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.

Для офлайн-заказа владелец транспортного средства авто должен подать такие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии; паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность и включающий сведения об адресе регистрации; заявление об установлении возможности оформления индивидуального номерного знака и о изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (заполняются непосредственно в СЦ МВД); платежные документы о внесении оплаты в любой форме, который можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций; в случае нанесения символики организации, предприятия или торговой марки – заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию этой символики в установленном законодательством порядке, письменное соглашение соответствующей организации и заверенные копии уставных документов.

владелец транспортного средства авто должен подать такие документы: Для онлайн-заказа индивидуального номерного знака владелец авто должен авторизоваться в Кабинете водителя и сформировать заявку, детали в видео:

Цена услуги изготовления составная:

стоимость спецпродукции – 340,02 грн для авто, 154,8 грн для мотоциклов; 300 грн – первые три символа (минимальный заказ) и 90 грн за каждый последующий; за графический элемент – плюс 500 грн.

Изготовление уникальных знаков составляет до 40 дней .

. После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно производится перерегистрация транспортного средства.

Номер авто с красивыми цифрами: сколько это стоит

Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта.

Самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, самые дорогие – 96 000 грн. Максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации – 0001; 0009; 7777.

Максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации – 0001; 0009; 7777. За ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн – 0002; 0003; 0004; 0005; 0008; 0009; 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 8888; 9999.

Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн .

. Знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн . Столько же стоят номера 0006 и 6666.

Следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.

Как сообщал OBOZ.UA, также на дорогах Украины все чаще появляются авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств, которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!