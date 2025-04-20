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Украинцы платят за номерные знаки авто: сколько стоят замена, хранение и "красивые цифры"

Ксения Капустинская
Личные финансы
5 минут
3,0 т.
Когда и сколько нужно платить за номера авто

Владельцам авто в Украине доступен ряд платных услуг, связанных с номерными знаками транспортных средств – от замены потерянного номера до выбора "красивых" комбинаций чисел и заказа индивидуальных номеров. OBOZ.UA ознакомился с разъяснениями Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) Украины и рассказывает о каждой из услуг.

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Платные услуги по номерам авто: за что берут деньги

  • В случае потери номера авто (даже одного из двух, переднего или заднего) придется заплатить 1240 грн – это будет перерегистрация транспортного средства на новых номерах. Дубликат утерянных номеров не выдают.
  • Оформление "красивых" знаков обойдется в сумму от 4800 грн до 96 тыс. грн – в зависимости от самого сочетания цифр.
  • Индивидуальный знак для легкового авто стоит 340,02 грн, к сумме придется добавить как минимум 300 грн за первые три символа (это минимальный заказ), а далее по 90 грн за каждый следующий (не более 8), графический элемент добавит к ценнику еще 500 грн. Т.е. индивидуальный номерной знак из 5 символов без графики обойдется в 820,02 грн.
  • Услуга хранения номерных знаков, которые собственник авто планирует перезакрепить за другим своим транспортным средством, стоит за 10,8 грн в сутки.

Потеряли номерной знак: какие документы понадобятся и сколько стоит замена

  • В случае утери номера в территориальном подразделении СЦ МВД потребуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков, изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.
  • Автовладелец должен подготовить и принести такие документы:
    • паспорт;
    • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
    • и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Если номерные знаки были украдены, необходимо предъявить в сервисном справку, выданную в отделении Национальной полиции.
  • После перерегистрации в МВД выдадут новые знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля. Стоимость – 1240 грн:
    • сама услуга – 350 грн;
    • бланк свидетельства – 540 грн;
    • номерной знак – 350 грн.

Обратите внимание: обратиться в сервисный центр МВД нужно, даже если был потерян только один номерной знак.

Хранение номерных знаков: кому пригодится и что нужно знать

  • Услуга хранения номеров авто актуальна для тех, кто в будущем хочет перезакрепить любимые номера за другим транспортным средством.
  • Оставить номера на хранение можно в любом сервисном центре МВД.
  • Для того, чтобы воспользоваться услугой, автовладелец должен:
    • сообщить администратору СЦ МВД о желании оставить номерной знак на платном хранении;
    • заполнить заявление (форму выдаст администратор);
    • оплатить услугу хранения и предоставить квитанцию об оплате.
  • Стоимость за сутки хранения составляет 10,8 грн. Срок хранения определяет сам клиент, его потом можно продлить – или офлайн в СЦ или через Кабинет водителя (оплатить продление можно там же).
  • Номерной знак после хранения можно закрепить не только за своим новым авто, но и за транспортным средством второго из супругов, детей или родителей.

Важно: услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Индивидуальный номерной знак: что это, сколько стоит и как получить

  • Индивидуальный номерной знак оформляется в дополнение к государственному номеру.
  • Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. Букв в надписи должно быть не менее двух.
  • Индивидуальные номерна можно заказать офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.
  • Для офлайн-заказа владелец транспортного средства авто должен подать такие документы:
    • свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии;
    • паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность и включающий сведения об адресе регистрации;
    • заявление об установлении возможности оформления индивидуального номерного знака и о изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (заполняются непосредственно в СЦ МВД);
    • платежные документы о внесении оплаты в любой форме, который можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций;
    • в случае нанесения символики организации, предприятия или торговой марки – заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию этой символики в установленном законодательством порядке, письменное соглашение соответствующей организации и заверенные копии уставных документов.
  • Для онлайн-заказа индивидуального номерного знака владелец авто должен авторизоваться в Кабинете водителя и сформировать заявку, детали в видео:
  • Цена услуги изготовления составная:
    • стоимость спецпродукции – 340,02 грн для авто, 154,8 грн для мотоциклов;
    • 300 грн – первые три символа (минимальный заказ) и 90 грн за каждый последующий;
    • за графический элемент – плюс 500 грн.
  • Изготовление уникальных знаков составляет до 40 дней.
  • После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно производится перерегистрация транспортного средства.

Номер авто с красивыми цифрами: сколько это стоит

  • Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта.
  • Самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, самые дорогие – 96 000 грн. Максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации – 0001; 0009; 7777.
  • За ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн – 0002; 0003; 0004; 0005; 0008; 0009; 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 8888; 9999.
Сколько стоят автономера в Украине
  • Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн.

  • Знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера 0006 и 6666.

  • Следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.

Как сообщал OBOZ.UA, также на дорогах Украины все чаще появляются авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств, которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія.

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