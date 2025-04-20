Украинцы платят за номерные знаки авто: сколько стоят замена, хранение и "красивые цифры"
Владельцам авто в Украине доступен ряд платных услуг, связанных с номерными знаками транспортных средств – от замены потерянного номера до выбора "красивых" комбинаций чисел и заказа индивидуальных номеров. OBOZ.UA ознакомился с разъяснениями Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) Украины и рассказывает о каждой из услуг.
Потеряли номерной знак: какие документы понадобятся и сколько стоит замена
- В случае утери номера в территориальном подразделении СЦ МВД потребуется перерегистрация транспортного средства с получением новых номерных знаков, изготовление дубликатов утраченных номеров не предусматривается.
- Автовладелец должен подготовить и принести такие документы:
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- и свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Если номерные знаки были украдены, необходимо предъявить в сервисном справку, выданную в отделении Национальной полиции.
- После перерегистрации в МВД выдадут новые знаки и новое свидетельство о регистрации автомобиля. Стоимость – 1240 грн:
- сама услуга – 350 грн;
- бланк свидетельства – 540 грн;
- номерной знак – 350 грн.
Обратите внимание: обратиться в сервисный центр МВД нужно, даже если был потерян только один номерной знак.
Хранение номерных знаков: кому пригодится и что нужно знать
- Услуга хранения номеров авто актуальна для тех, кто в будущем хочет перезакрепить любимые номера за другим транспортным средством.
- Оставить номера на хранение можно в любом сервисном центре МВД.
- Для того, чтобы воспользоваться услугой, автовладелец должен:
- сообщить администратору СЦ МВД о желании оставить номерной знак на платном хранении;
- заполнить заявление (форму выдаст администратор);
- оплатить услугу хранения и предоставить квитанцию об оплате.
- Стоимость за сутки хранения составляет 10,8 грн. Срок хранения определяет сам клиент, его потом можно продлить – или офлайн в СЦ или через Кабинет водителя (оплатить продление можно там же).
- Номерной знак после хранения можно закрепить не только за своим новым авто, но и за транспортным средством второго из супругов, детей или родителей.
Важно: услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Индивидуальный номерной знак: что это, сколько стоит и как получить
- Индивидуальный номерной знак оформляется в дополнение к государственному номеру.
- Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. Букв в надписи должно быть не менее двух.
- Индивидуальные номерна можно заказать офлайн в любом сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.
- Для офлайн-заказа владелец транспортного средства авто должен подать такие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства или его копии;
- паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность и включающий сведения об адресе регистрации;
- заявление об установлении возможности оформления индивидуального номерного знака и о изготовлении комплекта индивидуальных номерных знаков (заполняются непосредственно в СЦ МВД);
- платежные документы о внесении оплаты в любой форме, который можно проверить с помощью государственного сервиса проверки квитанций;
- в случае нанесения символики организации, предприятия или торговой марки – заверенную копию документа, подтверждающего регистрацию этой символики в установленном законодательством порядке, письменное соглашение соответствующей организации и заверенные копии уставных документов.
- Для онлайн-заказа индивидуального номерного знака владелец авто должен авторизоваться в Кабинете водителя и сформировать заявку, детали в видео:
- Цена услуги изготовления составная:
-
- стоимость спецпродукции – 340,02 грн для авто, 154,8 грн для мотоциклов;
- 300 грн – первые три символа (минимальный заказ) и 90 грн за каждый последующий;
- за графический элемент – плюс 500 грн.
- Изготовление уникальных знаков составляет до 40 дней.
- После получения комплекта индивидуальных номерных знаков обязательно производится перерегистрация транспортного средства.
Номер авто с красивыми цифрами: сколько это стоит
- Украинцы могут самостоятельно выбирать и покупать "красивые" номерные знаки для своего транспорта.
- Самые дешевые комбинации стоят 4800 грн, самые дорогие – 96 000 грн. Максимальную цену придется заплатить за 3 цифровые комбинации – 0001; 0009; 7777.
- За ряд номеров нужно будет заплатить 60 000 грн – 0002; 0003; 0004; 0005; 0008; 0009; 1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 8888; 9999.
- Номера, в которых три одинаковые цифры размещены подряд – 1234, 0011, 0022 и пр. – стоят 18 000 грн.
-
Знаки, которые начинаются с нулей, а следующие цифры неодинаковые – 0010, 0012 и пр. – 12 000 грн. Столько же стоят номера 0006 и 6666.
- Следует учитывать, что нужных номерных знаков может не быть в наличии – поскольку нужные комбинации с буквами вашего региона уже используются другим водителем. В таком случае лучше подобрать себе другой номер.
Как сообщал OBOZ.UA, также на дорогах Украины все чаще появляются авто с номерами серии "DI". Такие регистрационные знаки представляются владельцам транспортных средств, которые переоформляют свои автомобили через мобильное приложение Дія.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!