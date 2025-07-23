Украинцы обязаны заплатить 18% налога за доходы за рубежом, аренду и некоторые подарки: важные правила

Украинцы обязаны задекларировать дополнительных доход и заплатить за него налоги. Речь идет, например, о любом доходе от независимой профессиональной деятельности (если вы не создали ФЛП). Ставка налога составляет 18% (налог на доходы физлиц) плюс 5% (военный сбор). Столько же надо заплатить с дохода от аренды и за некоторые подарки.

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Об этом говорится в разъяснениях ГНС. "Подавать декларацию об имущественном состоянии и доходах за прошлый год и платить соответствующие налоги и сборы – конституционный долг граждан и их личная поддержка государства, его финансовой безопасности и обороноспособности", – отмечают в налоговой.

И хотя возможности налоговой находить тех, кто не платит налоги, ограничены, рано или поздно могут возникнуть проблемы. Надо платить, в частности, за:

подарки (наследство)

Не надо платить, если подарок (наследство) от близкого родственника. Так, по нулевой ставке налога на доходы физических лиц облагаются налогом объекты наследства (дарения), которые наследуются членами семьи наследодателя первой и второй степеней родства.

18% надо заплатить, если наследство от иностранца. Речь идет о любом объекте наследства, который наследуется наследником – нерезидентом от наследодателя – резидента.

Доходы за границей

Любой доход, полученный за рубежом, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается налогом по ставкам:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5% – военный сбор (но только для доходов, полученных до 01 января 2025 года, с 1 января – 5%).

Если доход был получен в иностранной валюте, то сумма пересчитываются в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Если вы уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Доходы от аренды

Если вы являетесь арендодателем и получаете доход от сдачи жилой недвижимости, вам нужно платить налоги в соответствии с Налоговым кодексом Украины. Для физических лиц, которые не зарегистрированы как предприниматели, действует следующая система налогообложения:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ),

5% военного сбора.

Итого – 23% от суммы арендного дохода.

Налоговики также предупреждают: если вовремя не подать декларацию, придется заплатить 340 грн штрафа. Также, согласно ст. 164-1 КУоАП, за непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации искаженных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 2026 года в Украине отменяется ежемесячная отчетность для ФОПов (физические лица-предприниматели) – она не дала никакого положительного эффекта для бюджета, но создала лишнюю бюрократию. Предприниматели снова будут отчитываться раз в квартал, как и до 2025 года.

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