Украинцы на пенсии могут получить доплаты: кто имеет право сразу на 10 выплат

В Украине кроме пенсий многие пенсионеры могут получать от государства дополнительные выплаты. Это и компенсационная доплата, и надбавка за детей и донорство, и некоторые пенсионеры имеют право получить сразу 10 пенсий. Но для этого необходимо выполнить ряд условий.

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Об этом пишет издание "На пенсии". Так, специалисты Пенсионного фонда ответили, что для получения денежной помощи в размере 10 месячных пенсий должно быть выполнено несколько условий, среди которых:

наличие 30 лет страхового стажа на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет. Факт работы (за исключением периодов пребывания в отпусках по уходу за ребенком, дополнительных отпусках без сохранения заработной платы и т.п.) должен быть подтвержден документально;

работа должна продолжаться в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности;

на день достижения пенсионного возраста лицо должно состоять в должности, дающей право на выплату денежной помощи.

Если условия соблюдены, после поступления информации об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на дату принятия решения о назначении пенсии вам должны начислить указанную помощь.

Что касается требования предоставить справку о заработной плате за период до 1 июля 2000 года, то она необходима для решения вопроса возможности увеличения назначенного размера пенсии, но эта справка никак не влияет на определение права начисления денежной помощи. Если вам было отказано в начислении 10 пенсий, то не выполнены все условия.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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