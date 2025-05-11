Украинцы могут повторно получить компенсацию за поврежденное имущество: как и что нужно знать

Украинцы, чье имущество подверглось повторному повреждению во время войны, имеют право снова получить компенсацию - даже если уже получали ее раньше. Для этого нужно пройти верификацию использования предыдущих средств, закрыть старый счет и подать новое заявление с обследованием объекта.

Видео дня

Об этом пишет Юридический советник для ВПЛ. После полномасштабного вторжения многие украинцы уже столкнулись с разрушением своего жилья, подали заявления на компенсацию и начали ремонты.

Однако война продолжается, и бывают случаи, когда восстановленное или частично отремонтированное имущество подвергается повторному повреждению. Государство предусмотрело механизм, по которому украинцы могут повторно подать заявление на возмещение ущерба. Но для этого необходимо соблюсти определенный порядок и учесть несколько важных нюансов, особенно если предыдущая компенсация еще не была официально "закрыта".

Порядок подачи повторной заявки не сильно отличается от первичного обращения. Если ваше имущество снова пострадало, нужно:

подать новое заявление на компенсацию через Дію или в орган местного самоуправления;

открыть новый специальный счет еВідновлення в банке-партнере, на который будет зачислена сумма компенсации;

дождаться уведомления о регистрации заявления и начале его рассмотрения;

комиссия при местном органе власти проведет обследование поврежденного объекта, внесет данные в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму необходимого восстановления;

после рассмотрения вы получите решение о компенсации и ее размер в приложении Дія или в ЦНАПе.

Осложнение возникает, если человек еще не прошел верификацию после первой компенсации, то есть не подтвердил, что полученные средства были использованы именно для ремонта. В таком случае прежде чем подать новое заявление, нужно:

закрыть предыдущий счет еВідновлення , если на нем еще остались деньги, неиспользованные средства возвращаются банком на государственный счет;

, если на нем еще остались деньги, неиспользованные средства возвращаются банком на государственный счет; подать заявление на верификацию, то есть проверку, что компенсация была использована правильно: закуплены стройматериалы, выполнены ремонтные работы согласно чек-листу.

Только после этого предыдущая заявка будет закрыта в реестре, и можно будет рассматривать повторную. Когда комиссия рассматривает повторное заявление, она не просто оценивает новые повреждения. Она также анализирует выполненные ранее работы и остатки строительных материалов, если они еще есть. Компенсация рассчитывается с учетом:

текущего состояния объекта;

степени новых повреждений;

уже выполненных ремонтов;

результатов верификации (целевым ли образом были использованы первые средства);

остатков стройматериалов, которые могут быть использованы повторно.

Вся эта информация фиксируется в акте обследования и вносится в государственный реестр. Этот механизм позволяет гражданам, которые уже пострадали от боевых действий, не остаться наедине с проблемой повторного разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!