Украинцы могут получить более 40 тыс. грн денежной помощи: кто именно и как

В 2025 году в Украине фонд Gate to Ukraine оказывает денежную помощь до $1000 уязвимым семьям, пострадавшим от войны. Приоритет получат семьи с детьми, проживающими в прифронтовых зонах, имеют серьезные заболевания или нуждаются в срочной эвакуации.

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Об этом говорится на сайте фонда. Благотворительный фонд продолжает оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны.

Выплата может составлять до 1 тысячи долларов США, а получить ее могут семьи с несовершеннолетними детьми, проживающими в прифронтовых районах или вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. Согласно критериям, обнародованным на сайте фонда, приоритет предоставляется семьям, которые:

имеют детей и проживают в "горячих точках" или вблизи линии фронта;

были вынуждены покинуть дом из-за боевых действий или оккупации;

имеют членов семьи с тяжелыми заболеваниями, требующими срочного лечения;

живут в непригодных для жизни условиях из-за нехватки средств и не могут вернуться домой;

нуждаются в финансах для ремонта жилья, поврежденного в результате войны;

нуждаются в специфическом медицинском оборудовании;

не могут трудоустроиться из-за состояния здоровья кого-либо из членов семьи;

нуждаются в срочной эвакуации и средствах на аренду жилья.

Фонд отмечает, что каждая заявка рассматривается индивидуально, а помощь предоставляется в соответствии с возможностями и ресурсами организации. Заявители должны заполнить специальную анкету на сайте фонда. Важно указать корректные личные данные для идентификации – одно из ключевых условий. Для подачи заявки необходимо подготовить стандартный набор документов:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

справку внутри перемещенного лица (если есть);

документы, подтверждающие уязвимый статус (справки о болезнях, акты о повреждении жилья и т.п.).

Дополнительно, заявителям рекомендуется записать краткое видео, в котором описать потребности семьи. В нем следует рассказать:

есть ли у вас поврежденное жилье;

сколько средств семья тратит на аренду;

на что нужна помощь (например, медоборудование, ремонт, эвакуация);

какие болезни и на каком этапе лечения находитесь.

Заявки рассматриваются только в период, когда открыт доступ к форме. Фонд информирует о начале нового этапа через свои социальные сети. "Мы оказываем помощь в соответствии с возможностями и ресурсами фонда. Форма-запрос открывается при наличии таких ресурсов", - пояснили в Gate to Ukraine.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, созданного с помощью ИИ (искусственный интеллект), цель которого – похитить банковские данные.

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