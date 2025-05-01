Украинцы могут получить более 40 тыс. грн денежной помощи: кто именно и как
В 2025 году в Украине фонд Gate to Ukraine оказывает денежную помощь до $1000 уязвимым семьям, пострадавшим от войны. Приоритет получат семьи с детьми, проживающими в прифронтовых зонах, имеют серьезные заболевания или нуждаются в срочной эвакуации.
Об этом говорится на сайте фонда. Благотворительный фонд продолжает оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны.
Выплата может составлять до 1 тысячи долларов США, а получить ее могут семьи с несовершеннолетними детьми, проживающими в прифронтовых районах или вынужденные покинуть свои дома из-за боевых действий. Согласно критериям, обнародованным на сайте фонда, приоритет предоставляется семьям, которые:
- имеют детей и проживают в "горячих точках" или вблизи линии фронта;
- были вынуждены покинуть дом из-за боевых действий или оккупации;
- имеют членов семьи с тяжелыми заболеваниями, требующими срочного лечения;
- живут в непригодных для жизни условиях из-за нехватки средств и не могут вернуться домой;
- нуждаются в финансах для ремонта жилья, поврежденного в результате войны;
- нуждаются в специфическом медицинском оборудовании;
- не могут трудоустроиться из-за состояния здоровья кого-либо из членов семьи;
- нуждаются в срочной эвакуации и средствах на аренду жилья.
Фонд отмечает, что каждая заявка рассматривается индивидуально, а помощь предоставляется в соответствии с возможностями и ресурсами организации. Заявители должны заполнить специальную анкету на сайте фонда. Важно указать корректные личные данные для идентификации – одно из ключевых условий. Для подачи заявки необходимо подготовить стандартный набор документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- справку внутри перемещенного лица (если есть);
- документы, подтверждающие уязвимый статус (справки о болезнях, акты о повреждении жилья и т.п.).
Дополнительно, заявителям рекомендуется записать краткое видео, в котором описать потребности семьи. В нем следует рассказать:
- есть ли у вас поврежденное жилье;
- сколько средств семья тратит на аренду;
- на что нужна помощь (например, медоборудование, ремонт, эвакуация);
- какие болезни и на каком этапе лечения находитесь.
Заявки рассматриваются только в период, когда открыт доступ к форме. Фонд информирует о начале нового этапа через свои социальные сети. "Мы оказываем помощь в соответствии с возможностями и ресурсами фонда. Форма-запрос открывается при наличии таких ресурсов", - пояснили в Gate to Ukraine.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, созданного с помощью ИИ (искусственный интеллект), цель которого – похитить банковские данные.
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