Украинцы до 1 ноября могут получить финпомощь в 3,1 тыс. грн: как действует программа

В Украине ветераны войны, члены семей погибших и ветеранов войны, которые получили этот статус до 24 августа, в случае неполучения выплаты ко Дню Независимости Украины, могут оформить помощь. За ее получением следует обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или центры предоставления административных услуг (ЦНАП) до 1 ноября.

Об этом говорится в заявлении Министерства по делам ветеранов. В Минветеранов сообщили, что лицам, не являющимся пенсионерами и/или не состоящим на службе, разовая денежная помощь ко Дню Независимости Украины выплачивается за их личным обращением в территориальные органы ПФУ за задекларированным/зарегистрированным местожительством (нахождением) или в ЦНАП по данным о текущий счет, открытый в уполномоченном банке.

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Итак, если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовой денежной выплаты ко Дню Независимости, нужно обратиться до 1 ноября в органы Пенсионного фонда Украины или центр предоставления административных услуг, пояснили в Минветеранов.

Как ранее сообщал ранее OBOZREVATEL, в октябре некоторые категории украинцев могут получить прибавку к пенсии. В частности, дополнительные средства предусмотрены через достижение определенного возраста или потребность в уходе. К примеру, граждане, которым исполнилось 80 лет и старше, могут получить до 570 грн.

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