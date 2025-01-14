Украинцев поставили "на счетчик" из-за жилья в оккупации: "власть" задействовала несколько схем

На временно оккупированную территорию Украины продолжают возвращаться (не обязательно навсегда) люди, ранее бежавшие от войны. Распространенное мнение, что все они являются идейными сторонниками России, однако это не так. И хотя говорить о массовости процесса не приходится, но тенденция, к сожалению, есть. Одним из главных рычагов воздействия является недвижимость – квартиры и дома, которые переселенцы панически боятся потерять.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

"Пряника не было, только кнут"

После начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину в 2022 году жителей захваченной части регионов стали принуждать к получению паспорта РФ.

"У нас многие думали, что удастся переждать, что вот-вот вернутся ВСУ, но к сожалению, война затянулась. Оккупационная власть и российские силовики действовали жестко: пряников не было, только кнут. Были постоянные проверки документов, в том числе самые настоящие облавы на улицах... Если у тебя украинский паспорт, то сразу вопрос: а почему нет российского? Отговорки не помогали. Дело в том, что получить паспорт РФ можно было очень быстро, максимум за месяц, а иногда и за пару недель. И если ты уже попадался, тебя отвозили на "беседу", то во второй раз так легко не отделаешься", – рассказал OBOZ.UA житель оккупированного Мелитополя.

По его словам, с "приходом" России захватчики делали все, чтобы подавить малейшее сопротивление. "Тут осталось много семей с детьми, и они стали первым рычагом воздействия. У родителей нет российских паспортов? Ребенок не ходит в школу с российскими учителями, а дистанционно учится в украинской? Ну все, значит лишим родительских прав. Для матерей и отцов это очень страшно. И они стали подавать заявление на гражданство", – говорит наш собеседник.

А потом началась эпопея с жильем. Например, оккупанты перебросили на захваченную часть Запорожской области, а также на донецкое Приазовье много своих военных, а также гражданских – учителей, медиков, строителей. Всех их где-то нужно было расселять. Но одно дело временное жилье (тут вопрос легко решался), совсем другое – постоянное.

Квартирами старались привлечь сюда "ценных специалистов", заселить территорию своими, "разбавить" украинцев. И тогда придумали грандиозную аферу с "бесхозяйным" жильем.

Отжим по-российски

"Бесхозяйным" новая "власть" считает не только жилье, собственники которого выехали из оккупации, но также если коммунальные услуги не платились на протяжении года (естественно, на российские счета шарашкиных контор). Также если неиспользование жилого помещения "создает угрозу его безопасности" (тут вообще не то что каждая вторая, а все квартиры могут быть "законно" отжаты), ну и самое главное – если в Едином государственном реестре недвижимости РФ отсутствуют сведения о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение.

Согласно другому преступному российскому закону, перерегистрировать недвижимость жители оккупированных территорий должны до 2028 года, иначе она будет конфискована. Однако уже сейчас полным ходом квартиры признают "бесхозяйными" и "национализируют".

Об одном примере OBOZ.UA рассказала жительница оккупированного Донецка. "В нашей многоэтажке есть несколько квартир, владельцы которых уехали еще в 2014 году. Знаю, что за одну квартиру точно платят коммуналку – через знакомых. Но именно в это жилье две недели назад заселился военный с семьей. Мы боимся сильно расспрашивать, слышали только, что она была "бесхозяйной", а теперь уже "принадлежит" новым владельцам". С соседкой, настоящей владелицей квартиры, я связалась – она живет в Днепре. Она в шоке, не в курсе ситуации, и жилье она не продавала", – рассказала нам дончанка, жительница Ворошиловского района.

Подтверждающая информация есть и в местных, пророссийских СМИ. Например, один ресурс озвучил факт, что от аппетитов оккупационной власти пострадала даже мать погибшего "героя СВО" из Донецка – Наталья Шарапова.

В память о своей "кровинушке" женщина купила квартиру по адресу пр-т Ленинский, д.6, кв.125. Ранее хозяином этой квартиры был предприниматель предпенсионного возраста (мужчина живет и работает в Донецке и никуда не выезжал). На момент проведения "госрегистрации" квартиры в "Росреестре ДНР" никаких запретов, статуса о том, что жилье бесхозяйное, не было. Но через полгода после проведения сделки купли-продажи женщина узнала о том, что ее недвижимость попала таки в перечень бесхозяйного.

А что уж говорить о недвижимости украинцев, которые давно не живут в оккупации?

Новая ловушка

По словам наших собеседников на оккупированной части Донецкой области, сейчас в "республике" бурно обсуждают вопрос о положении и правовом статусе жителей "ДНР" без вида на жительство (ВНЖ) и российского паспорта.

Дело в том, что 30 декабря 2024 года был опубликован указ Путина об "урегулировании правового положения иностранцев", который вступил в силу с 1 января. Этим указом срок их пребывания в России без ВНЖ сократили до 90 дней.

Касательно коренных жителей ранее были указы Путина и разъяснение МВД РФ, что жителей оккупированной части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, проживавших там до 2022 года, депортировать нельзя. Но срок был установлен "включительно до 31 декабря 2024 года".

"Теперь же после публикации указа об "иностранцах" никто не понимает, что будет дальше. Говорят, что, например, выехать с этой территории дадут, но вот впустят ли – большой вопрос. Неофициально также говорят, что "вот-вот наступит час "икс" и что если не подать документы на получение российского гражданства, то своей недвижимости гарантированно лишишься", – поделилась дончанка.

Пока что все это на уровне разговоров, но учитывая "инициативы" оккупантов, ожидать можно чего угодно. Ясно одно: Кремль делает все, чтобы принудить украинцев не просто возвращаться на оккупированную территорию (используя их страх потерять жилье), но и оставаться там – уже в качестве граждан страны-агрессора.