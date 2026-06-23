Украинцам "раздают" по 5000 грн: кто и как может получить деньги в июле

В Украине действует программа поддержки семей с детьми-школьниками, которые могут получить единовременную выплату в размере 5000 гривен на подготовку первоклассников к учебному году в рамках программы "Пакет школьника". Первые выплаты поступят уже в июле-августе — средства предназначены для приобретения необходимых школьных принадлежностей, одежды и обуви.

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Выплата была введена в 2025 году постановлением Кабмина. Подробности об условиях предоставления помощи, перечне получателей и механизме оформления — в материале OBOZ.UA.

Как работает выплата

Государственная программа предусматривает целевую безналичную помощь каждому ученику первого класса .

. Деньги зачисляются на специальный счет в одном из уполномоченных банков Украины.

Украины. Финансирование проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета и благодаря привлечению международной донорской помощи от иностранных правительств и организаций.

Технический алгоритм полностью автоматизирован — сформированные электронные списки первоклассников передаются в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для дальнейшей верификации и выплат.

Кто может получить помощь

Граждане Украины (один из родителей или официальный законный представитель).

(один из родителей или официальный законный представитель). Иностранцы и лица без гражданства , которые законно въехали в Украину и проживают здесь вместе с ребенком.

, которые законно въехали в Украину и проживают здесь вместе с ребенком. Лица со статусом беженца или те, кто нуждается в дополнительной защите.

или те, кто нуждается в дополнительной защите. Законные представители детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки (уполномоченные лица детских домов семейного типа, приёмных семей, патронатные воспитатели или лица, к которым временно помещён ребёнок).

В то же время помощь не назначается, если ребенок находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях Украины, для которых не определена дата окончания оккупации. Также средства придется вернуть в случае выявления фактов представления недостоверных данных или ошибок со стороны школы.

Как подать заявку

Электронная форма

Получатель помощи может подать официальное заявление через мобильное приложение "Портал Дия". Сделать это необходимо до 1 ноября текущего учебного года.

Бумажная форма

Также сохраняется возможность подачи заявления в традиционном бумажном виде через органы Пенсионного фонда.

Как выплачиваются средства

Органам ПФУ предоставляется 10 рабочих дней на проверку данных, после чего информация передается уполномоченным банкам для открытия или сверки специальных счетов в формате IBAN. На обработку списков получателей и открытие или подтверждение специального счета банку требуется еще до 10 рабочих дней. Механизм зачисления денег зависит от выбранного способа подачи заявления:

через приложение ДІя : средства автоматически поступают на специальный текущий счет, к которому выпущена виртуальная карта "Дия.Картка" в уполномоченном банке.

: средства автоматически поступают на специальный текущий счет, к которому выпущена виртуальная карта "Дия.Картка" в уполномоченном банке. в бумажной форме: деньги зачисляются либо на счет "Дія.Картка", либо на любой другой специальный счет, открытый в одном из определенных правительством банков.

Тем гражданам, кто ранее уже открывал подобные счета со специальным режимом использования (например, для других государственных программ), переоформлять их не нужно — они продолжают действовать в полном объеме. Если открыто несколько таких счетов, выплата автоматически поступит на тот, который был открыт последним.

Неиспользованные средства будут возвращены на счет ПФУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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