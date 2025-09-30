Украинцам будут раздавать по 1500 грн: кто сможет получить выплату и как

С 1 октября ветераны могут получить 1 500 грн на спорт через программу "Ветеранский спорт", используя Дія.Карту для оплаты тренажерных залов, бассейнов и спортивных секций. Карточка позволяет сочетать государственные выплаты с личными средствами и автоматически оплачивать остаток, если сумма тренировки превышает выделенную государством поддержку.

Об этом пишет Дія. Средства предоставляются для поддержки физической активности и здорового образа жизни, а также для интеграции ветеранов в спортивное сообщество.

Чтобы воспользоваться этой государственной программой, необходимо иметь Дія.Картку, это универсальная мультисчетная карта, которая объединяет личные сбережения и государственные выплаты на одном счете. С Дія.Картой легко использовать средства программы вместе с собственными, ведь работает механизм "смешанной оплаты". Например, если стоимость тренировки составляет 2 000 грн, а программа покрывает 1 500 грн, остальные 500 грн можно оплатить с личного баланса.

Для тех, кто уже получал средства в прошлом квартале, новые выплаты автоматически поступят на имеющийся счет. Если вы участвуете в программе впервые или не пользовались выплатой в предыдущем квартале, нужно подать заявление через Дію с 1 по 20 октября.

Как оформить Дія.Карту

обновите приложение Дія и авторизуйтесь;

и авторизуйтесь; откройте раздел Сервисы → Дія.Карта;

выберите банк из партнеров программы: ПриватБанк, Monobank, Кредит Днепр, А-Банк;

подпишите согласие Дія.Підписом – карта ваша.

Карту могут оформить совершеннолетние граждане с подтвержденным РНОКПП в Дія или через приложения банков-партнеров. Впоследствии перечень банков-партнеров будет расширен, что сделает процесс еще более удобным.

Средства программы действуют в любых спортивных учреждениях с кодами МСС 7941 "Физическая культура" и 7997 "Клубы – загородные клубы, членство". Полный перечень привлеченных спортивных учреждений можно посмотреть на сайте Минветеранов.

Открыв Дія.Карту, ветераны смогут легко оплачивать тренажерные залы, бассейны, спортивные секции и приобщаться к активному образу жизни. Отмечается, что это простой способ поддержать свое здоровье и оставаться энергичным и мотивированным, используя государственную поддержку эффективно и удобно.

