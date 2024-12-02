Украинцам рассказали, как приготовить полноценный обед за 56 грн: люди остались недовольны. Видео

В сети распространяется видео, как украинка приготовила полноценный обед из 2-х блюд и десерта на 1 человека за 56 грн. В меню вошли грибной крем-суп, гречка с овощами и куриной ногой, а также банановых вафель. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно подсчета стоимости такого обеда.

Видео дня

Видео с процессом готовки распространила пользователь TikTok mykolayivna111. При этом акцентируется: все продукты покупались на развес и поштучно. В частности:

1 куриное яйцо за 6,7 грн;

1 куриная голень за 9,9 грн;

1 банан за 8,4 грн;

2 луковицы за 2,18 грн;

2 картофелины за 5,54 грн;

2 моркови за 5,97 грн;

2 гриба за 10,78 грн;

гречка – на 2,65 грн;

мука – на 2,27 грн.

"Дома возьму соль. И немного подсолнечного масла", – рассказала автор видео.

На выходе же у нее получился полноценный обед из 2 блюд, а также десерта. В частности, были приготовлены:

грибной крем-суп;

гречка с овощами и куриной ногой;

банановые вафли;

лепешка вместо хлеба.

Довольны не все

Впрочем, такой подход к готовке вызвал недовольство среди украинцев. В частности, некоторые из пользователей TikTok выразили упрек, что посчитана стоимость обеда только на 1 человека.

Другим не понравилось, что в подсчет не были включены коммунальные услуги.

Третьим, что в финальный чек не вошли средство для мыться посуды, а также время, потраченное на готовку.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, цены на тепличные помидоры в Украине достигли рекордного уровня за последние 7 лет, повысившись до 80-90 грн/кг из-за дефицита местной продукции. Ожидается, что ситуацию стабилизируют импортные поставки, которые будут заменены украинскими томатами после завершения сезона в теплицах.

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