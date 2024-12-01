В Украине резко переписали цены на популярный овощ: в супермаркетах продают по рекордной стоимости

Цены на тепличные помидоры в Украине достигли рекордного уровня за последние 7 лет, повысившись до 80-90 грн/кг из-за дефицита местной продукции. Ожидается, что ситуацию стабилизируют импортные поставки, которые будут заменены украинскими томатами после завершения сезона в теплицах.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Стоимость томатов на 13% больше, чем на прошлой неделе, и на 49% выше, чем в тот же период 2023 года.

"Цены на тепличные помидоры сейчас самые высокие на внутреннем рынке Украины за последние 7 лет", - отмечают аналитики. Причины удорожания:

сезонное снижение предложения: основной причиной роста цен стало уменьшение объемов продукции в украинских стационарных теплицах. Большинство производителей заявили о завершении сезона, и это создало дефицит помидоров на рынке;

основной причиной роста цен стало уменьшение объемов продукции в украинских стационарных теплицах. Большинство производителей заявили о завершении сезона, и это создало дефицит помидоров на рынке; н естателя импортной продукции: пока трейдерам не удается компенсировать дефицит местных томатов за счет импорта. Поэтому продавцы воспользовались возможностью повысить отпускные цены на имеющиеся запасы;

пока трейдерам не удается компенсировать дефицит местных томатов за счет импорта. Поэтому продавцы воспользовались возможностью повысить отпускные цены на имеющиеся запасы; текущие объемы реализации: производители сообщают, что нынешние объемы овощей в тепличных комбинатах остаются низкими. Это создает дополнительное давление на цены.

В ноябре 2023 года цены на тепличные помидоры были значительно ниже. Текущее удорожание на 49% стало рекордным за последние годы. Эксперты считают, что такой скачок обусловлен одновременным уменьшением предложения и усложнениями в логистике импортных поставок.

По словам участников рынка, ситуация может измениться в ближайшее время. Ожидается, что поставки помидоров из Турции увеличатся. Учитывая завершение сезона в украинских теплицах, основное предложение тепличных овощей на рынке в ближайшие месяцы составит именно импортная продукция.

Цены на помидоры в супермаркетах

Подорожали помидоры и в супермаркетах. В целом, стоимость овоща в крупных сетях колеблется от 59 до 97,5 грн/кг. В частности, в:

AТВ – 99,89 грн/кг;

Сильпо – 89,99 грн/кг;

Фора – 99,89 грн/кг;

Varus – 94,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стремительно дорожает лук – цены от производителей только через неделю увеличились на треть. При этом само качество представленной на рынке продукции растет.

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