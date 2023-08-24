Украинцам пересчитают минималку и пенсии: сколько теперь будем получать и к чему готовиться

В Украине повышение минимальных зарплат и пенсий в следующие годы не компенсирует даже кумулятивний уровень инфляции. Относительно ощутимое повышение минималки, до 8 тыс. грн, ожидается только в июле 2024-го. До этого и минимальную зарплату будут удерживать на действующем уровне с небольшой корректировкой на рост цен.

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О том, как и когда пересчитают соцстандарты в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как изменится ситуация в 2024-м

Министерство финансов активно разрабатывает бюджет страны на 2024-й. Параллельно этим же должны заниматься финансовые департаменты органов местной власти по всей стране. Но чтобы бюджет можно было посчитать, нужно понимать важные макроэкономические показатели (такие как инфляция, темпы роста ВВП и т.д). Эту информацию Минфин уже разослал по стране и здесь есть несколько важных для всех украинцев моментов.

Социальные стандарты в 2024-м: причин для радости нет

Минимальную зарплату и минимальную пенсию утверждают в проекте бюджета, эти показатели рассчитывает Министерство финансов, а после должны согласовать со всем Кабмином, утвердить в парламенте. Традиционно между Минсоцом и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров" пытался ограничить повышение.

Как говорят собеседники OBOZREVATEL, последнее время позиции Минсоца значительно ослабли. С самого начало ожидать резкое повышение соцстандартов не стоило. В проекте, который планирует утвердить Кабмин и передать в Раду, будут заложены такие показатели:

минимальная пенсия в 2024-м составит 2361 грн (увеличится на 268 грн или на 12,8%)

(увеличится на 268 грн или на 12,8%) минимальная зарплата составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн).

И это плохая новость. За 2022-й, 2023-й и 2024-й цены, с учетом заложенных прогнозов, вырастут на 52,2%. То есть только для того, чтобы в следующем году повышение пенсий компенсировало рост цен, минимальная выплата должна была составлять 2944 грн. А вместо этого пенсионеры будут получать всего 2361 грн. И тут стоит отметить, что пенсионеры фактически всю свою выплату тратят на продукты. А темпы подорожания продуктов опережают среднюю инфляцию по всем товарам и услугам. То есть на самом деле, чтобы пенсионер мог купить такое же количество продуктов в супермаркете, его пенсия должна была вырасти даже больше, чем на общий уровень инфляции за три года.

Минимальная зарплата для того, чтобы компенсировать инфляцию, в следующем году должна составлять не 8000 грн, как предполагают в расчетах, а 9893 грн. В таком случае повышение минималки компенсировало бы рост цен.

Зарплаты и пенсии следующие три года будут расти, но резкого скачка в Кабмине не ожидают

Плохая новость: уровень пенсий и минимальных зарплат не вернется на показатель до полномасштабной войны (с учетом инфляции) даже в 2026-м. Повышение пенсий будет, однако правительство не рассчитывает на значительные прибавки.

в 2025-м минимальную пенсию повысят до 2573 грн;

в 2026-м минимальную пенсию повысят до 2774 грн.

Минимальную зарплату в 2025-м повысят до 8370 грн, а в 2026-м – до 8956 грн. Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины рассказывает OBOZREVATEL: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует "заморозить" ту ситуацию, которая есть сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета и, очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает Черенько.

Значительное повышение минималки необходимо. После окончания военного положения низкие зарплаты могут заставить украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.

Украине нужно наблизиться до зарплат в Венгрии и Польше

Минимальная зарплата в Польше составляет 25,3 тыс. грн "чистыми", в Венгрии – 23,2 тыс. грн. Украине нужно стремиться к тому, чтобы приблизиться к уровню зарплат восточного фланга ЕС. Это позволит вернуть беженцев в страну, удержать работоспособных украинцев дома.

"Если абстрагироваться от ситуации и помечтать, что мы можем быстро закончить войну и оградиться от угроз, то нужно пытаться в очень крайние сроки достичь уровня показателей хотя бы Венгрии, Польши. На волне патриотизма, сочувствия к Украине, желания помочь, мы можем получить шанс революционно поднять стоимость рабочей силы", – говорит Черенько.

Украине без резкого повышения минималки будет сложно конкурировать с европейскими работодателями. Кроме того, такой шаг позволит вывести часть зарплат из тени. При этом процесс повышения минималки должен происходить параллельно с возобновлением экономики, инвестициями.