Украинцам пересчитали пенсии с 1 марта: кто получит на 500 грн больше

В Украине с 1 марта пересчитали 10 млн пенсий. Прибавку в размере 500 грн получат те, кто сейчас получает пенсию в размере 6250 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Средний размер повышения, по расчетам Минсоца, составит 322 грн. На 200 грн повышение пенсии получат украинцы, которые сейчас получают расчетный размер выплаты в размере 2500 грн. На 300 грн пенсии повысят тем, кто получает выплату по формуле в размере 3750 грн. На 400 грн надбавку к пенсии смогут получать те, кто сейчас получает 5000 грн.

На 500 грн пенсии получат те, у кого сейчас выплаты в размере 6250 грн. При этом большое повышение пенсий в размере 1000 грн доступно только для тех, у кого расчетный размер пенсии составляет не менее 12 500 грн. А это абсолютное меньшинство украинцев на заслуженном отдыхе.

В январе 2022-го в Украине средняя пенсия была на уровне 3991,5 грн, сейчас, после мартовской индексации, вырастет до 5717 грн. То есть средняя выплата вырастет на 43,2%. В то время как кумулятивный уровень инфляции за два года составит 31,7%.

И хотя средняя пенсия действительно выросла на уровень, который арифметически покрывает инфляцию, на самом деле пенсии остаются на недопустимо низком уровне. На самом деле в Украине сейчас большинство украинцев получают пенсию, которая значительно меньше средней.

Согласно последнему отчету ПФУ, который есть у OBOZ.UA, в Украине пенсию до 3 тыс. грн получают более 3 млн человек. Еще 2,2 млн украинцев получают до 4 тыс. грн в месяц. В общей сложности около 5,29 млн украинцев получают пенсию до 4 тыс. грн. И это большинство пенсионеров.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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