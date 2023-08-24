Украинцам ко Дню Независимости раздадут по 3 тысячи: кто и сколько получит

В Украине ко Дню Независимости, 24 февраля, раздадут разовые выплаты. При этом размер выплат составит от 450 до 3100 грн, а получат их те, кто имеет особые заслуги перед Родиной. Речь идет о небольшом количестве украинцев.

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Как поясняют в Минсоцполитики, выплаты украинцы получат, в том числе, как благодарность за вклад в защиту Украины. Так, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин получат:

I группы – 3100 грн;

II группы – 2900 грн;

III группы – 2700 грн;

Выплаты получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Те, у кого есть особые заслуги перед Родиной, – 3100 грн;

Члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины – 1000 грн.;

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Какие еще выплаты можно получить

Некоторые пенсионеры могут получить дополнительные средства от ООН (Организация Объединенных Наций). Однако это касается отдельных категорий украинцев. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Пенсионеры, которым будут предоставлять средства, должны соответствовать 3 критериям:

проживать на территориях активных или возможных боевых действий (это касается в том числе ВПЛ);

получать пенсию менее 3000 грн;

не получать с 1 марта дополнительные денежные выплаты от международных организаций после заполнения заявления на платформе єДопомога и государственную помощь на проживание для ВПЛ.

Размер пособия будет определяться как разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, однако не может быть меньше 100 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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