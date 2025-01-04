Украинке из-за платежа на 144 грн заблокировали карту: ПриватБанк проверяет даже мелкие переводы

Банковские счета украинцев блокируют в результате проверки даже незначительных переводов. Так, целый ряд клиентов пожаловался на действия ПриватБанка. Украинка потратила 144 грн на покупку ошейников для кота, транзакция попала под дополнительную проверку и в результате счет заблокировали.

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Об этом клиентка "Привата" рассказала на специализированном форуме "Минфин". Как говорится в сообщении, украинка после уплаты 144 грн за ошейники увидела, что "Приват" требует дополнительной проверки перед тем, как произвести платеж. Ее попросили ответить на вопрос либо в приложении, либо позвонив по горячей линии банка. Клиентка так и сделала (вопросы касались даты рождения, номер дома, квартиры).

Проверку клиентка не прошла (возможно, неправильно ответила на какой-либо вопрос). Она отменила заказ, потому что не смогла за него заплатить. А пытаясь разблокировать свою карточку на вопрос, "подтверждаете ли вы платеж", ответила "нет", имея в виду, что платеж уже неактуален, однако служба безопасности банка решила, что это может свидетельствовать о том, что сделки проводят мошенники.

В ПриватБанке в ответ на сообщения клиентки отметили:

"Любая операция, которая проводится с картой ПриватБанка, может проходить дополнительную проверку в службе безопасности. Служба безопасности принимает решение, предоставлять разрешение на проведение или нет. Операцию расценили как высокорисковую. По каким критериям проводятся проверки – не сообщается, чтобы избежать возможности обойти эти ограничения".

Еще одна клиентка ПриватБанка столкнулась с блокировкой счета после того, как заплатила 813 грн одному из онайн-магазинов. Для этого женщина перевела средства со своей зарплатной карты на виртуальную.

Какие операции сомнительны

В Украине действуют Рекомендации по признакам рисковых операций НБУ, которыми управляются банки. Если банк считает операцию рискованной, он может приостановить ее и попросить предоставить документы, подтверждающие легальность сделки. Речь идет о таких случаях:

регулярное (более 3 раз в месяц) получение средств в наличной форме со счета(ов) клиента; работа в должности, которая не предусматривает получение заработной платы выше уровня средней заработной платы в соответствующем регионе Украины;

делегирование своих прав по открытию и/или распоряжению счетом(ами) (за исключением срочных депозитных) третьему лицу;

по открытию и/или распоряжению счетом(ами) (за исключением срочных депозитных) третьему лицу; открытие счета, проведение (попытка проведения) финансовой операции по утраченному паспорту (или иному документу, удостоверяющему личность);

(или иному документу, удостоверяющему личность); осуществление финансовых операций с наличными денежными средствами в объемах, которые :

– не соответствуют имеющейся информации о финансовом состоянии клиента;

– соответствуют имеющейся информации о финансовом состоянии клиента, однако периодичность проведения (ежедневно или несколько раз в течение недели) и значительные суммы таких операций могут свидетельствовать об использовании счетов физического лица не по назначению;

регулярное (более 3 раз в месяц) поступление средств (в том числе из-за границы), которые в дальнейшем выдаются наличными.

регулярное (более 3 раз в месяц) получение физическим лицом средств в наличной форме как кредит от банка, погашаемый в тот же день или в течение ближайших дней, в том числе за счет средств, поступающих на счет клиента в безналичной форме.

Рисковыми могут быть определены другие операции, совершенные клиентами банка, которые могут свидетельствовать о рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,

Отдельная группа причин есть и по финансовому мониторингу. Есть пороговые суммы, после которых предоставление документов, подтверждающих происхождение средств, обязательно. Речь идет о 400 тыс. грн. Если это меньшая сумма, то банки используют риск-ориентированный подход. Рисковыми считаются все нетипичные операции, операции с наличными деньгами, криптовалютой, получение выигрышей от казино, переводы от PEP (публичных лиц, чиновников, представителей власти) и т.д.

Статьей 15 закона, регулирующего финансовый мониторинг, установлены следующие причины для расторжения договора по инициативе банка:

невозможность проведения идентификацию и/или верификации клиента;

установление клиенту неприемлемо высокого риска или непредоставление клиентом необходимых для осуществления надлежащей проверки документов или сведений;

предоставление клиентом или его представителем недостоверной информации или представление информации с целью введения в заблуждение;

невозможность идентификации лица, от имени или в интересах которого проводится финансовая операция.

Как сообщал OBOZ.UA, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достичь 47,5 грн.

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