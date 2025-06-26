Украина теряет десятки миллиардов ежегодно: как работают черные схемы с экспортом популярной сельхозкультуры
Украина является одним из лидеров сельскохозяйственного экспорта в мире, но ежегодно теряет десятки миллиардов долларов из-за экспорта "черного зерна". Его вывозят фиктивные компании, которые не платят налоги и не приносят бюджету валютную выручку.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он объяснил, как работают "черные" схемы по экспорту зерна:
- зерно покупают за наличные у мелких фермеров;
- перепродают через фирмы-прокладки;
- вывозят за границу на связанные оффшорные компании;
- в результате налоги не уплачиваются, а выручка не возвращается.
"Выигрывают теневики. Проигрывают – военные, бюджет, и честные фермеры, которые не могут конкурировать с "серой" ценой", – отметил Гетманцев.
Украина активно противостоит "черным" зерновым схемам. Совместно уже был реализован ряд усилий:
- с 2023 года для зерна введен режим экспортного обеспечения (РЭЗ), то есть вывозить его за границу могут только плательщики НДС (увеличило поступление валютной выручки в бюджет на 540 млрд грн);
- внедрена система аналитического риск-анализа;
- усилен контроль за трансфертным ценообразованием (доначислено более 6 млрд грн);
- поддержаны легальные аграрии (предоставлено более 56 млрд грн кредитов и компенсаций за технику).
Но мошенников это не останавливает. Они научились вывозить зерно по поддельным документам и с использованием "товаров прикрытия". Например, в марте на сайте румынской таможни обнародовали информацию о разоблачении 32 вагонов с "соевыми бобами", которые из Украины выехали с "соевым жмыхом". Сейчас Гостаможслужба ожидает подтверждающие документы и привлечения к ответственности должностных лиц, осуществивших таможенное оформление этого груза, и усиления мер контроля.
"Таможня должна быть первой линией экономической обороны. Если эта линия прогнила – ее надо перезагрузить полностью. Потому что "черное зерно" – это не просто коррупция. Это недостроенный окоп, невыплаченная премия солдату, непоставленный учебник в школу", – объяснил Гетманцев.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине прогнозируется наименьший объем произведенной пшеницы за последние 5 лет. Причина – военные действия. В то же время, в Европейском союзе (ЕС) ожидают урожай пшеницы на уровне 135,5 млн тонн – что на 12% больше показателя прошлого года.
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