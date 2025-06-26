Украина теряет десятки миллиардов ежегодно: как работают черные схемы с экспортом популярной сельхозкультуры

Украина является одним из лидеров сельскохозяйственного экспорта в мире, но ежегодно теряет десятки миллиардов долларов из-за экспорта "черного зерна". Его вывозят фиктивные компании, которые не платят налоги и не приносят бюджету валютную выручку.

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Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он объяснил, как работают "черные" схемы по экспорту зерна:

зерно покупают за наличные у мелких фермеров;

перепродают через фирмы-прокладки;

вывозят за границу на связанные оффшорные компании;

в результате налоги не уплачиваются, а выручка не возвращается.

"Выигрывают теневики. Проигрывают – военные, бюджет, и честные фермеры, которые не могут конкурировать с "серой" ценой", – отметил Гетманцев.

Украина активно противостоит "черным" зерновым схемам. Совместно уже был реализован ряд усилий:

с 2023 года для зерна введен режим экспортного обеспечения (РЭЗ), то есть вывозить его за границу могут только плательщики НДС (увеличило поступление валютной выручки в бюджет на 540 млрд грн);

внедрена система аналитического риск-анализа;

усилен контроль за трансфертным ценообразованием (доначислено более 6 млрд грн);

поддержаны легальные аграрии (предоставлено более 56 млрд грн кредитов и компенсаций за технику).

Но мошенников это не останавливает. Они научились вывозить зерно по поддельным документам и с использованием "товаров прикрытия". Например, в марте на сайте румынской таможни обнародовали информацию о разоблачении 32 вагонов с "соевыми бобами", которые из Украины выехали с "соевым жмыхом". Сейчас Гостаможслужба ожидает подтверждающие документы и привлечения к ответственности должностных лиц, осуществивших таможенное оформление этого груза, и усиления мер контроля.

"Таможня должна быть первой линией экономической обороны. Если эта линия прогнила – ее надо перезагрузить полностью. Потому что "черное зерно" – это не просто коррупция. Это недостроенный окоп, невыплаченная премия солдату, непоставленный учебник в школу", – объяснил Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине прогнозируется наименьший объем произведенной пшеницы за последние 5 лет. Причина – военные действия. В то же время, в Европейском союзе (ЕС) ожидают урожай пшеницы на уровне 135,5 млн тонн – что на 12% больше показателя прошлого года.

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