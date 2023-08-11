У украинцев без суда хотят забирать землю и дома: какое решение разработали нардепы и поможет ли это инфраструктуре

В Украине двое нардепов от правящей фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект №8225, который позволит забирать без суда земельные участки и земли на них. Единственное условие: Кабмин должен принять решение, что этот участок нужен для строительства либо восстановления объектов критической инфраструктуры. Парламентарии свою идею объясняют необходимостью отстраивать то, что уничтожила страна-агресор РФ. При этом нормы законопроекта, если его примут, будут действовать во время военного положения и в течение 10 лет после. О том, к каким рискам это приведет и какие правила предлагают, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Что грозит украинцам из-за новых правил

Адвокат Светлана Саража, которая специализируется в вопросах недвижимости, поясняет: у такого решения могут быть свои риски. Если лишить возможности отстаивать свои имущественные права в суде, это может привести к злоупотреблениям со стороны власти.

"Если смотреть на законодательство в других странах, то четкой аналогии мы не найдем. В США, если государство хочет принудительно выкупить участок, в каждом штате есть своя процедура согласования. Где-то это может быть губернатор штата, а где-то нужно обращаться в суд. У нас же, если принять необдуманную процедуру, могут быть значительные риски", – говорит Саража.

Также есть проблема и с оценкой стоимости земли и домов, если они уже построены на этой территории. По словам адвоката, уже сейчас возникают проблемы, когда оценка недвижимости происходит на основании ранее внесенных в реестр цен. Бывают ситуации, когда эти цены не соответствуют рыночным (они могут быть как меньше, так и выше реальной оценочной стоимости).

"Если компенсация будет происходить исходя из реестров, то такая оценка может оказаться ниже или внизу рынка. Есть вопрос, сможет ли человек купить себе равноценный участок недалеко от того, который у него принудительно выкупят", – говорит адвокат.

Нардеп, член фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий более критично оценивает документ. На своей странице в Facebook отметил, что такая процедура может привести к рейдерству. "Закон о принудительном выкупе для инфраструктуры есть уже давно, и там исключительно судебная процедура. И владелец не узнает о потере собственности из газет – он участвует в судебном деле, где может защитить собственность или защитить право на справедливое возмещение стоимости своей собственности. А когда они под это будут забирать частные санатории в Карпатах, то никто не сможет даже слова вставить", – отметил он.

Собеседники OBOZREVATEL в профильном комитете Рады отмечают: хоть авторы законопроекта – Николай Кириченко и Денис Герман (оба представители фракции "Слуга народа"), на самом деле о таком решении просит министерство развития общин территорий и инфраструктуры.

"Где-то придется строить объекты инфраструктуры, где-то нужно восстанавливать. А если земля в частной собственности, суды у нас годами могут длится", – поясняют собеседники. При этом никто не может исключать, что решения о передаче земли коммунальному предприятию будет всегда происходить четко по прописанной процедуре.

Как будет работать новая процедура

В законопроекте предлагают во время военного положения и в течение 10 лет после его кончания без разрешения собственников забирать землю (и недвижимость на ней), если на этой территории нужно построить объекты критической инфраструктуры первой и второй категории. К этим категориям относятся те объекты, поломка которых может привести к катастрофической ситуации на уровне государства или региона.

Забирать имущество смогут:

без решения суда;

без учета обременений прав на земельные участки и недвижимости на них;

без согласия землевладельцев, землепользователей, органов управления объекта государственной и коммунальной собственности.

без составления акта приемки-передачи земельных участков с коммунальной в государственную собственность;

без возмещения потерь лесохозяйственного производства и убытков землепользователям;с выплатой денежной компенсации за изъятие земельных участков и недвижимости на них;

Решать, какую землю будут забирать, будет Кабмин. Землю передадут в государственную или коммунальную собственность (им будет распоряжаться коммунальное или государственное предприятие). Компенсация в документе предусмотрена в течение месяца после того, как землю и недвижимость на ней заберут.

"Денежная компенсация осуществляется предприятием, учреждением и организацией, принадлежащих к государственной и коммунальной собственности, которому передан земельный участок в постоянное пользование для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории критичности путем внесения средств на банковский счет собственника земельного участка", – говорится в тексте законопроекта.

То есть землю и недвижимость на ней могут передать коммунальному предприятию, государственному предприятию, а в течение месяца на ваш счет поступит компенсация. Отказаться от такой "сделки" или подать в суд будет невозможно.

"Размер компенсации за земельный участок определяется по экспертной денежной оценкой земельного участка проведенной в соответствии с Законом Украины "Об оценке земель". Размер компенсации за объекты недвижимого имущества (отличные от земельного участка) определяется по независимой оценке имущества, проведенного в соответствии с Законом Украины "Об оценку имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине", – говорится в документе.

Документ уже рекомендовали принять в первом чтении. Однако в него еще могут внести правки законодатели. С одной стороны, восстановления инфраструктуры и строительство новых объектов без возможности выкупить землю будет затруднено. С другой стороны, собственник такой земли должен иметь право на рыночную компенсацию и возможность отстоять свои права в том случае, если окажется, что на самом деле необходимости забирать этот участок нет.