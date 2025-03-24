У украинских автовладельцев осталась неделя: МВД напомнило о важном платеже

Украинские автовладельцы должны оплатить хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД (Министерство внутренних дел) до 31 марта, иначе с 1 апреля их утилизируют. В настоящее время восстановление номеров после уничтожения не предусмотрено.

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Об этом пишет МВД. Это требование постановления Кабинета министров Украины №795, регламентирующего порядок хранения и уничтожения номерных знаков. Существует два способа оплаты:

онлайн через Кабинет водителя – в этом случае автовладелец самостоятельно выбирает срок продления хранения и производит оплату в электронном формате;

– в этом случае автовладелец самостоятельно выбирает срок продления хранения и производит оплату в электронном формате; лично или через уполномоченного представителя – необходимо посетить сервисный центр МВД, где хранятся номерные знаки, и оплатить соответствующую квитанцию.

Стоимость услуги составляет 10,80 грн за сутки хранения (включая НДС). Продолжительность хранения выбирается самим автовладельцем при оплате. Если оплата за хранение не будет произведена до 31 марта 2025 года, то с 1 апреля соответствующие номерные знаки будут подлежать уничтожению согласно законодательству. Важно подчеркнуть, что восстановление таких номеров не предусмотрено, а их передача между сервисными центрами МВД невозможна.

Многие автовладельцы оставляют свои номерные знаки на хранение при продаже авто, чтобы в будущем закрепить их за другой машиной или передать родным. В соответствии с действующим законодательством, номерные знаки могут быть оформлены на детей, мужа, жену или родителей владельца при документальном подтверждении родственных связей (например, свидетельства о рождении или браке).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые выдают себя за работников сервисных центров или имеют поддельные сайты, обещая украинцам водительские удостоверения без обучения и экзаменов. На самом же деле они либо исчезают после получения денег, либо присылают фальшивый документ, не имеющий никакой юридической силы.

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