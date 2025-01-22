Тратят сотни миллиардов в год: нардеп рассказал, сколько средств украинцы "спустили" на казино

За 2024 год украинцы потратили рекордные 158 миллиардов гривен на азартные игры, из которых почти 20 миллиардов пришлось на декабрь. Несмотря на рост налогов, налоговая нагрузка на игорный бизнес снизилась.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). За январь-ноябрь 2024 среднемесячные расходы на пополнение игровых счетов составляли 12,7 миллиарда гривен.

Но декабрь оказался особенно активным месяцем, когда граждане потратили почти 20 миллиардов гривен. По словам Железняка, не все эти средства были утрачены, поскольку часть возвращается как выигрыш. Однако такая активность вызывает беспокойство, особенно в условиях войны, когда каждая гривня имеет особое значение.

Несмотря на рекордные расходы украинцев, игорный бизнес за прошлый год уплатил 16,9 миллиарда гривен налогов, что на 63% больше, чем в 2023 году. В то же время налоговая нагрузка в процентном соотношении уменьшилась. Это свидетельствует о существовании сложных схем уклонения от налогов, позволяющих операторам уменьшать финансовое давление.

Рекорды игорного бизнеса сопровождаются скандалами в Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). В декабре 2024 года был задержан председатель КРАИЛ Иван Рудой по подозрению в сотрудничестве с представителями РФ и наличии наркотических веществ. В январе 2025 года подозрение объявили еще одному члену КРАИЛ, Евгению Яхнию, который вместе с Рудым способствовал сохранению лицензии на предприятие, которое имело связи с РФ.

По словам Железняка, несмотря на рост налогов от игорного бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки создает возможности для уклонения от налогообложения. Кроме того, проблема контроля над расходами граждан на игровые услуги остается открытой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приняли законопроект об усилении контроля в сфере азартных игр, ликвидации КРАИЛ и внедрении автоматической выдачи лицензий. Реклама азартных игр значительно ограничивается, а расчеты будут производиться только через банки, что повысит прозрачность рынка.

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