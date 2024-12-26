Таможенник оформил на 80-летнюю мать-пенсионерку с субсидией элитную квартиру, а его коллега купил имение на берегу Днепра: чиновники оказались мультимиллионерами

В Украине в результате мониторинга Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и расследования Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) удалось не только выявить незаконное обогащение ряда чиновников, но даже через суд забрать имущество.

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OBOZ.UA проанализировал десятки дел Высшего антикоррупционного суда по материалам САП и НАПК, нашел их участников, а также имущество, которое, как признал суд, было куплено за необоснованные доходы. На этот раз мы расскажем о незаконном обогащении нескольких таможенников.

Имение матери и долг от бизнесмена

Начальник таможенного поста "Укрпочта" Киевской таможни Руслан Фирсов в прошлом году в среднем зарабатывал 42,7 тыс. грн (и это до налогообложения) его жена Лидия, уже бывшая сотрудница Киевской таможни, задекларировала за прошлый год доход в 97 тыс. грн (перестала работать с марта 2023-го). У таможенника также есть мать-пенсионерка – Татьяна Юрьевна. Ее пенсия – 5,1 тыс. грн в месяц. Все накопления семьи – чуть более 5 тыс. долларов. Казалось бы, самая обычная семья таможенников с относительно средним доходом.

Впечатление о материальном состоянии семьи Фирсова изменилось в апреле 2023-го. Тогда мать-пенсионерка таможенника купила здание площадью 285 квадратов в элитном пригороде Киева (находится на территории садоводческого общества "Острів") еще и на берегу Днепра. Официальная стоимость такого поместья – более 8,5 млн грн. При этом на OLX дом площадью почти в два раза меньше продается за 14,7 млн грн.

После проверки декларации покупкой заинтересовались правоохранители. До этого женщина более 20 лет владела домом в Буче и, согласно с декларацией, на ее участке в той же Буче строят имение площадью более 552 кв.м.

OBOZ.UA удалось найти приобретенное здание площадью в 285 кв.м. Оказалось, что на территории имения есть бассейн, а рядом – пришвартован катер. В САП уверены, что по поручению таможенника мать купила имение на берегу Днепра. А теперь таможенник живет там со своей женой. Правоохранители установили, что жена чиновника, начиная с мая 2023 года, постоянно совершает покупки в магазинах, расположенных поблизости дома, пользуется услугами ближайшего отделения "Новая Почта", оплачивает услуги по охране дома.

Мать таможенника, если верить его декларациям, должна быть долларовой миллионершей. В 2022-м она подарила сыну квартиру площадью почти 120 кв.м. в Киеве. Тогда у правоохранителей не возникло вопросов. Однако касательно покупки имения пенсионеркой, получающей ежемесячно 5,1 тыс. грн от ПФУ, все-таки вопросы задали. По версии САП, чтобы объяснить покупку, женщина подписала договор на ссуду на 375 тыс. долларов от бизнесмена Геворга Хачатряна. Зачем пенсионерке, уже имеющей дом в Буче, на территории которого строится имение, покупать еще одну элитную недвижимость. Главный вопрос – как женщина с совокупным доходом за 2023-й год в 62,2 тыс. грн и накоплениями в 2,2 тыс. грн могла взять взаймы 375 тыс. долларов (!). При этом на нее никогда не были оформлены компании, она, согласно с данными реестров, никогда не владела, не управляла ни одной фирмой.

Имение Высший антикоррупционный суд признал купленным за необоснованные доходы. Суд решил его конфисковать, но сейчас дело находится в апелляционной инстанции. Кроме того, судя по тому, что Фирсов не публиковал декларацию после увольнения, он все еще работает в Киевской таможне.

Одессит и квартира матери

Одессит Виктор Ткаченко работал на таможне на протяжении многих лет. Десять лет назад он был заместителем начальника отдела таможенного поста "Одесса – порт", а закончил свою карьеру в прошлом году уже в должности начальника отдела таможенного оформления поста "Одесса-автомобильный". Ткаченко, как и его супруга, уже пенсионеры. Она работает в Пенсионном фонде, а он – почти всю карьеру строил на Одесской таможне. Примерная семья чиновников имеет незначительные сбережения: жена задекларировала около 9 тыс. долларов и 83 тыс. грн – все размещено на банковских счетах. После начала полномасштабной войны женщина переехала в Германию.

Карьеру г-ну Ткаченко испортило Нацагенство по предотвращению коррупции (НАПК). Оказалось, что несколько лет назад таможенник оформил на свою мать 1939 рождения квартиру площадью 121,5 квадрата в одном из самых дорогих домов и два паркоместа общей площадью с однокомнатную квартиру (38,5 квадрата). У правоохранителей возникли сомнения, что его на тот момент 81-летняя мать, которая уже много лет находится на пенсии и официально не имеет денег даже на коммуналку (оформила субсидию), могла бы купить себе трехкомнатную квартиру в элитном доме.

Таможенник также не мог заработать на квартиру, которую оформили на мать. Дело в том, что с 1994-го он официально заработал гораздо меньше, чем стоит квартира. Только официально покупку пожилой матери оценили в 2,8 млн грн. Сразу после оформления жилья таможенник нашел строителей и организовал ремонт.

"Ответчик после приобретения квартиры организовал ее ремонт, лично заводил и выводил ремонтников, сопровождал завоз строительных материалов", – говорится в материалах дела. Как только ремонт закончили, мать переоформила квартиру на таможенника. Тогда он и задекларировал "подарок в неденежной форме". Высший антикоррупционный суд признал эти доходы необоснованными, их могут взыскать.

Таможенник оформил машину на мать

Андрей Морару, который, вероятно, до сих пор занимает должность начальника управления миграционного контроля ГТС Украины в Одесской области, в своей декларации за 2023-й указал лишь два земельных участка. Никакой другой недвижимости чиновник не задекларировал. При этом в декларации следует указывать даже то жилье, которое предоставлено в безвозмездное пользование, или арендованное. Если верить документу, Морару должен жить на своем земельном участке.

При этом его супруга за прошлый год стала владелицей украшений и аксессуаров на миллионы гривен. В январе она задекларировала Rolex стоимостью полмиллиона гривен, в марте на ее пальце появилось кольцо и браслет из белого золота с бриллиантами Cartier общей стоимостью 2,5 млн грн. Ранее женщина работала в Главном управлении госгеокадастра в Одесской области, а теперь официально безработная, но декларирует биткоины на 57,7 млн грн.

Таможеннику повезло не только с богатой женой-бывшей чиновницей. Как выяснили в НАПК, его мать-пенсионерка должна быть миллионершей – она приобрела себе авто стоимостью 5,6 млн грн. Хотя в САП считают, что на самом деле авто на мать оформил таможенник. "При принятии мер по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств их необоснованности выявлен факт приобретения 25.04.2023 матерью автомобиля Mercedes-Benz G 400 D 2023 г.в., стоимостью 5 647 926,68 грн в интересах своего сына, который косвенно совершал с таким активом действия, тождественные по содержанию праву распоряжения им", – говорится в материалах дела. Этот актив суд признал необоснованным и его взыскали в государственный бюджет. Но это только одно авто, а сколько на самом деле необоснованных активов имеет таможенник, можно лишь догадываться.

Следует отметить, что мониторинг НАПК не всегда помогает выявить нарушителей. Например, из декларации нардепа Анатолия Урбанского "исчезли" биткоины на миллиарды гривен. И это уже не говоря о целом ряде подозрительных деклараций чиновников МСЭК, где перечень имущества и автомобилей отнюдь не соответствует размерам накоплений и заработной плате. В большинстве случаев пристально анализируют декларации и находят необоснованное имущество уже после того, как чиновника "берут на горячем" во время получении взятки.