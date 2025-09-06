Суды обязывают украинцев платить "пенсии" пожилым родителям: когда и сколько

Взрослые родители в случае, если нуждаются в финансовой помощи и не имеют возможности работать, могут в судах добиться уплаты алиментов от своих взрослых детей. Статья 51 Конституции Украины устанавливает, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Как говорится в разъяснении Минюста, совершеннолетние дочь, сын обязаны заботиться о родителях, проявлять о них заботу и оказывать им помощь. Если совершеннолетние дочь, сын не заботятся о своих нетрудоспособных, немощных родителях, с них могут быть по решению суда взысканы средства на покрытие расходов, связанных с предоставлением такой заботы.

В то же время, если мать, отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, обязанность содержать мать, отца у дочери, сына, в отношении которых они были лишены родительских прав, не возникает.

Сам по себе факт нетрудоспособности родителей не порождает возникновения у детей обязанности их содержания, и не свидетельствует о наличии потребности в предоставлении материальной помощи. Право на содержание (алименты) имеет нетрудоспособное лицо, которое не обеспечено прожиточным минимумом (Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 10.10.2018 № 301/160/17).

В исключительных случаях, если мать, отец являются тяжело больными, лицами с инвалидностью, а ребенок (статья 6 настоящего Кодекса) имеет достаточный доход (заработок), суд может постановить решение о взыскании с нее единовременно или в течение определенного срока средств на покрытие расходов, связанных с лечением и уходом за ними (статья 206 СК).

Определение размера алиментов на родителей

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме и (или) в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон.

При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей (статья 205 СК).

