Страшное ДТП в Днепре устроили на автомобиле с элитным номером 7777: сколько стоит такой знак

Смертельное ДТП в Днепре вечером 1 декабря было совершено на автомобиле с "элитными" номерами – КТ 7777 ВТ. Это самая дорогая комбинация в категории "четыре одинаковых цифры", а также одна из самых дорогих в принципе – ее стоимость составляет 96 000 грн.

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Об этом свидетельствуют данные Главного сервисного центра МВД. По его данным, столько же стоят только 2 номера последовательной комбинации цифр от 0001 до 0009:

0001;

0007.

Кроме того, комбинация цифр 7777 является самой дорой из категории "четыре одинаковых цифры". Следующим по дороговизне стало сочетание 1111 – 60 тыс. грн.

Детали ДТП

Напомним: в Днепре вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП – столкнулись BMW и Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека (среди которых двое малолетних детей) пострадали. Водителя BMW на месте задержали задержали правоохранители – по ст. 208 Уголовно-просесуального кодекса Украины. Предварительно, это совершеннолетний житель Днепра Олещенко В. В., 2007 года рождения.

Рядом с ним был, как утверждается, пассажир по имени Бессонов А. О., 2007 года рождения. Однако местные Telegram-каналы распространили личную информацию этого юноши со словами, что именно он был за рулем авто, который на скорости протаранил Ford.

По данным же соцсетей, водитель-нарушитель управлял BMW с номерным знаком КТ7777ВТ. Он ехал на огромной скорости.

В то же время, по словам источников OBOZ.UA, этот Бессонов уже был участником аварии в городе. Тогда его привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без права на управление транспортными средствами.

Это ДТП произошло 25 августа 2024 года на улице Д. Яворницкого: Бессонов А. О., находясь за рулем BMW КТ7777ВТ, совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по переходу. Пострадавшие получили легкие телесные повреждения, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования.

"Водитель Бессонов А. место происшествия покинул и был установлен сотрудниками полиции. На него составлены административные протоколы по ст. 124 (ДТП) и ст. 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП", – отметили собеседники.

По неподтвержденной информации из днепровских пабликов, упомянутый парень регулярно гонял по городу без прав на большой скорости. А за предыдущую автомобильную аварию он "отмазался".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Министерство внутренних дел возобновило услугу изготовления индивидуальных номерных знаков для автомобилей. За такой знак для легковушки нужно будет выложить от 640 гривен, а также оплатить стоимость доставки.

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