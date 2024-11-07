В Украине вернули популярную услугу для водителей: какой будет стоимость

Министерство внутренних дел возобновило услугу изготовления индивидуальных номерных знаков для автомобилей. За такой знак для легковушки нужно будет выложить от 640 гривен, а также оплатить стоимость доставки.

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Как сообщили в главном сервисном центре МВД (ГСЦ), прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номеров возобновили с 6 ноября. Стоимость услуги при этом составит:

спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;

спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;

три символа (минимальный заказ) – 300 грн;

каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;

графический элемент – 500 грн.

В ГСЦ отметили, что за 10 месяцев 2024 было разработано и изготовлено 11 267 комплектов макетов, из которых 10 902 заказали через Кабинет водителя. Также его можно заказать в удобном территориальном сервисном центре МВД. Получить готовое изделие можно двумя способами:

оформив доставку на отделение "Новой Почты" (стоимость услуги оплачивается отдельно);

в управлении стандартизации ГСЦ (адрес: ул. Мечты, 19 в Киеве).

Индивидуальные номерные знаки производятся в течение 40 дней. Он должен быть уникальным и не может повторяться – автомобильный знак должен содержать от трех до восьми символов (3-8 буквы или 3-7 букв и цифр), а надпись для мотоциклов – от трех до шести символов (от 2-5 букв и цифр) ).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут ввести усиленные наказания для водителей за повторные нарушения правил дорожного движения, в частности, за несоблюдение приоритета пешеходов на переходах и проезд на запрещающий сигнал светофора. Изменения предусматривают новые санкции для водителей, повторно нарушающих правила:

штраф за повторное нарушение: за нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение приоритета пешеходов на нерегулируемых переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора предусмотрен штраф в размере 60 не облагаемых налогом минимумов (1020 гривен), если нарушение совершено повторно в течение года;

штраф и лишение прав за рецидив: если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, он будет оштрафован на 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 гривен) и может потерять водительское удостоверение на срок от шести месяцев до одного года.

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