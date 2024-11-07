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В Украине вернули популярную услугу для водителей: какой будет стоимость

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,1 т.
МВС опять будет изготовлять индивидуальные автономера

Министерство внутренних дел возобновило услугу изготовления индивидуальных номерных знаков для автомобилей. За такой знак для легковушки нужно будет выложить от 640 гривен, а также оплатить стоимость доставки.

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Как сообщили в главном сервисном центре МВД (ГСЦ), прием заказов на изготовление макетов индивидуальных номеров возобновили с 6 ноября. Стоимость услуги при этом составит:

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 340,02 грн;
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 154,80 грн.;
  • три символа (минимальный заказ) – 300 грн;
  • каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн;
  • графический элемент – 500 грн.

В ГСЦ отметили, что за 10 месяцев 2024 было разработано и изготовлено 11 267 комплектов макетов, из которых 10 902 заказали через Кабинет водителя. Также его можно заказать в удобном территориальном сервисном центре МВД. Получить готовое изделие можно двумя способами:

  • оформив доставку на отделение "Новой Почты" (стоимость услуги оплачивается отдельно);
  • в управлении стандартизации ГСЦ (адрес: ул. Мечты, 19 в Киеве).

Индивидуальные номерные знаки производятся в течение 40 дней. Он должен быть уникальным и не может повторяться – автомобильный знак должен содержать от трех до восьми символов (3-8 буквы или 3-7 букв и цифр), а надпись для мотоциклов – от трех до шести символов (от 2-5 букв и цифр) ).

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине могут ввести усиленные наказания для водителей за повторные нарушения правил дорожного движения, в частности, за несоблюдение приоритета пешеходов на переходах и проезд на запрещающий сигнал светофора. Изменения предусматривают новые санкции для водителей, повторно нарушающих правила:

  • штраф за повторное нарушение: за нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение приоритета пешеходов на нерегулируемых переходах, проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулятора предусмотрен штраф в размере 60 не облагаемых налогом минимумов (1020 гривен), если нарушение совершено повторно в течение года;
  • штраф и лишение прав за рецидив: если водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, он будет оштрафован на 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 гривен) и может потерять водительское удостоверение на срок от шести месяцев до одного года.

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