Стоимость между регионами отличается в 10 раз: где дороже всего продают елки в Украине

Цены на новогодние елки в 2024 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, самые дорогие деревья продаются в Закарпатской области (918 грн), а самые дешевые – в Житомирской (95 грн). Легальные елки помогают избежать украинцам штрафов и поддерживают сохранение лесов в Украине.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. По данным Государственного агентства лесных ресурсов, в 2024 году было выращено более 1 миллиона хвойных деревьев, но продать планируют лишь около 200 тысяч, что отражает экономическую ситуацию в стране.

На специальных плантациях в этом году вырастили 1,07 миллиона хвойных деревьев, из которых большинство составляют сосны (52%) и елки (44%). Это вдвое меньше по сравнению с 2021 годом, когда на рынок было подготовлено 2,05 миллиона деревьев. Лидерами по количеству выращенных деревьев стали Винницкая (20%) и Житомирская (16%) области.

Однако реализация новогодних деревьев значительно упала. В 2021 году было продано 445 тысяч елок, в 2022 году – всего 206 тысяч. Хотя в 2023 году продажи выросли на 20%, в текущем году планируют продать около 200 тысяч легальных новогодних деревьев.

Цены на елки

Стоимость новогодних елок в 2024 году зависит от региона и вида дерева. Сейчас цены таковы:

средняя закупочная цена елки по стране составляет 154 гривны: это на 15% больше, чем в 2023 году, и в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом;

это на 15% больше, чем в 2023 году, и в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом; самые дорогие елки продаются в Закарпатской области, где средняя цена достигает 918 гривен, это в 10 раз больше, чем самые дешевые деревья, которые можно приобрести в Харьковской области за 92 гривны;

это в 10 раз больше, чем самые дешевые деревья, которые можно приобрести в Харьковской области за 92 гривны; в 2023 году самые дорогие елки были в Киевской области – 414 гривен, а самые дешевые – в Житомирской области, где средняя цена составляла 95 гривен.

Проблема нелегальной вырубки

Одним из ключевых вызовов остается незаконная вырубка новогодних деревьев. По состоянию на 9 декабря 2024 зафиксировано 402 случая нелегального уничтожения хвойных деревьев. Это в два раза больше, чем за весь сезон 2023 года. Наибольшее количество таких случаев было зафиксировано в 2021 году – 1932.

Чтобы избежать покупки нелегально срубленных елок, следует проверять их маркировку. Каждое легальное дерево имеет этикетку или бирку со штрих-кодом, что позволяет отследить его происхождение через систему электронного учета древесины. Покупая легальные елки, украинцы не только поддерживают экономику, но и избегают опасных последствий, таких как:

вероятность приобрести деревья, вырубленные на территории Чернобыльской зоны отчуждения;

поддержка незаконной вырубки, вредящей окружающей среде.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спрос на новогодние деревья существенно снизился. В 2022 году было продано вдвое меньше деревьев, чем в 2021 году. Это отражает экономический кризис и изменение потребительских приоритетов украинцев, многие выбирают экономить даже на новогодних атрибутах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новогодний стол-2024 обойдется украинцам в 3594 грн, что на 24,8% дороже, чем в 2024 году. Больше всего выросли в цене овощи (+32%), фрукты (+49%), а также мясные и молочные продукты, что существенно влияет на общие расходы украинских семей.

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