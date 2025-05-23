Многомиллиардная коррупция в Фонде госимущества: родственники экс-советника главы ФГИУ Гмырина накупили за границей недвижимости – "Схемы"

Родственники экс-советника главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Андрея Гмырина, которого Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разыскивает за многомиллиардную коррупцию, в течение 2021-2023 годов приобрели в Дубае недвижимость на более 14 млн долларов. В настоящее время большинство квартир уже продано, однако апартаменты стоимостью 5,5 млн долларов, а также квартира и арендованное офисное помещение до сих пор остаются в собственности родственников Гмырина.

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Об этом сообщают "Схемы". Отмечается: последнее может свидетельствовать о том, что семья бывшего должностного лица, вероятно, ныне проживает в ОАЭ.

"Родственники бывшего чиновника начали скупать имущество в ОАЭ сразу после того, как, по версии НАБУ, прекратила свою деятельность "преступная организация, завладевшая средствами" подконтрольных ФГИУ предприятий "Одесского припортового завода" (ОПЗ) и "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК). Гмирин, по данным следствия, был ее "руководителем" вместе с тогдашним главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко", – говорится в материале.

Его авторы напоминают: в октябре 2024 года НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) завершили расследование по делу "преступной организации, деятельность которой привела к ущербу государству на сумму более 700 млн грн". Ее участников также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн. Именно этой организацией, по данным следствия, руководили Сенниченко и Гмырин.

"Как установили "Схемы", уже в следующем месяце родственник Гмырина Владимир Колот (муж сестры Гмырина) в один день инвестировал сразу в 9 элитных квартир. Колот также фигурирует в деле НАБУ как совладелец компании, которая, вероятно, заработала сверхдоходы от "сотрудничества" по ОПЗ. Согласно данным транзакций из дубайских реестров, 10 ноября 2021 Колот инвестировал почти 7,3 млн долларов в квартиры от почти 68 до 180 квадратных метров. Если считать вместе – это более 910 квадратных метров", – рассказывают аналитики.

Они подчеркивают: эти 9 квартир расположены в элитном жилом комплексе Palace Beach Residence Tower 2 на побережье Персидского залива. При этом на момент инвестирования этот ЖК еще не был возведен.

Сам же Колот, отмечается, в день покупки находился в Украине. А в ОАЭ, "похоже, был сам Гмырин". Который, утверждается:

Вместе с женой и детьми вылетел из Борисполя в Дубай 27 октября 2021 года.

Вернулся тем же рейсом в Украину 17 ноября.

"Уже во время полномасштабного вторжения – с июля 2022 года по октябрь 2023-го – все эти объекты недвижимости были проданы. Инвестированные деньги вернулись с прибылью: согласно транзакциям, общая сумма продаж составила почти 9 млн долларов. Это может свидетельствовать о вероятном отмывании средств от схемы в ФГИУ – поскольку, в частности, в Дубае власти и владельцы недвижимости не обращают внимания на происхождение денег", – говорится в материале.

Сам же Гмырин, отмечается, также был владельцем дубайской недвижимости. В марте 2023 года он приобрел в ЖК Grande квартиру на 111 квадратных метров за 1,3 млн долларов. Впоследствии она была продана.

В свою очередь, жена Гмырина – Анастасия – за год до того инвестировала 5,5 млн долларов в апартаменты почти на 500 квадратных метров в ЖК Il Primo. Строительство этого комплекса завершилось в 2023 году.

"Эти апартаменты до сих пор принадлежат семье Гмыриных. И записаны на его тещу – Татьяну Орлову", – рассказывают "Схемы".

Там подчеркивают: сама же Анастасия Гмырина, вероятно, живет по соседству. Так:

В апреле 2025 года она арендовала у гражданина Украины квартиру в люксовом комплексе La Vie, "расположенную в нескольких километрах от недвижимости ее матери".

Договор аренды заключен до конца марта 2026 года.

В то же время, говорится в материале, родители Гмырина – Зоя и Анатолий – в мае 2021 года стали основателями Gmyrin Family Holding. А в июле того же года – GFM Investment Group в ОАЭ. В аренде у последней были по меньшей мере три помещения в Дубае:

2 квартиры-студии по 40 квадратных метров;

офисное помещение на 310 квадратных метров.

"Офисное помещение до сих пор находится в аренде компании родителей Гмырина. Срок действия контракта, который есть в распоряжении "Схем" – до августа 2025 года. Стоимость аренды – более 170 тыс. долларов в год", – рассказывают аналитики.

При этом, утверждается, официальных доходов на приобретение и аренду дубайского имущества семье Гмырина не хватило бы. Ведь, по имеющимся данным:

Гмырин, его жена, родители и сестра с 1998-го по 2022 год официально заработали вместе 8,2 млн грн.

Совокупные доходы Колота за тот же период составили около 12,5 млн.

Впрочем, отмечается, в 2021 году доходы Колота существенно выросли – в тот год доходы Колота составили более 43 млн грн. Это произошло после того, как фирма "Агро Газ Трейдинг", где он был соучредителем, вероятно, "начала зарабатывать на схеме на ОПЗ".

В то же время, подчеркивается, власти ОАЭ "почти не идут на сотрудничество по вероятно незаконно приобретенным средствам украинскими чиновниками и их дальнейшей легализации". Однако в странах Европейского союза (ЕС) на имущество фигурантов уголовного производства НАБУ постепенно накладывают арест.

"В настоящее время публично известно об аресте недвижимости и автомобилях премиум-класса "участников преступной организации в ФГИУ" во Франции и Австрии. А также яхте Гмирина за 5,5 млн евро в Италии", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: в пресс-службе самого Гмырина отметили, что действия его семьи "соответствуют действующему законодательству". А дело НАБУ там считают "заказным".

Адвокат же Колота, отмечается, увидел в выдвинутых правоохранителями обвинениях "признаки политически мотивированных действий". А в отношении его имущества в Дубае отметил, что источники средств для таких инвестиций "являются законными и прозрачными".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские правоохранители заблокировали имущество сына бывшего президента АО "Мотор Сич" Александра Богуслаева, которого подозревают в хищении активов компании. Стоимость арестованного имущества достигает 500 млн грн.

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