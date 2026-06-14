С 1 июля пенсионерам автоматически повысят выплаты: кто из украинцев получит доплаты

С 1 июля автоматические возрастные надбавки будут получать пенсионеры, которым исполнится 70, 75 или 80 лет, а максимальная надбавка составит 570 гривен в месяц. В то же время выплаты не будут назначаться тем, чья пенсия превышает 10 340 гривен, а полную сумму надбавки человек начнет получать только со следующего месяца после своего дня рождения.

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Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Такие доплаты предусмотрены действующим законодательством и выплачиваются без подачи заявлений или дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Однако повышение коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто в июле или последующих месяцах достигнет установленного возрастного рубежа. Система возрастных доплат в Украине работает уже несколько лет. Она предусматривает ежемесячное увеличение пенсии для граждан, достигших 70, 75 или 80 лет. В настоящее время действуют следующие размеры доплат:

пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

лицам от 75 до 79 лет начисляется 456 гривен;

граждане в возрасте от 80 лет получают наибольшую надбавку — 570 гривен в месяц.

Выплаты производятся автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд или подавать какие-либо документы не нужно. Часто пенсионеры удивляются, когда в первый месяц после юбилея получают не полную сумму доплаты.

Причина заключается в том, что надбавка начинает начисляться не с первого числа месяца, а именно со дня рождения человека. Например, если пенсионеру исполнилось 70 лет 20 июля, то за июль он получит лишь часть надбавки за дни, оставшиеся до конца месяца.

Полный размер возрастной надбавки будет выплачен уже со следующего месяца. Существует также важное ограничение: возрастные надбавки не назначаются тем гражданам, чей общий размер пенсионной выплаты превышает 10 340,35 гривен. В таком случае пенсионер считается уже получающим достаточный уровень обеспечения, поэтому дополнительные возрастные надбавки ему не начисляются.

Именно из-за этого некоторые украинцы после достижения 70, 75 или 80 лет не видят никаких изменений в своих выплатах. Эксперты обращают внимание, что даже после индексаций и доплат реальная стоимость пенсий в Украине продолжает снижаться.

При назначении пенсии учитывается средняя зарплата за предыдущие годы, которая на момент выхода человека на пенсию уже часто не соответствует актуальным экономическим условиям. Из-за инфляции и роста цен покупательная способность выплат постепенно снижается.

В международной практике достаточным уровнем пенсионного обеспечения считается ситуация, когда после завершения трудовой деятельности человек получает не менее 40% своего прежнего заработка. В Украине этот показатель остается значительно ниже. Даже граждане с многолетним официальным стажем и стабильной зарплатой нередко получают пенсии, которые покрывают менее трети их прежних доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине, несмотря на рост номинальной пенсии, снижается коэффициент замещения. С каждым годом растет отставание пенсий от зарплат.

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