Россияне придумали масштабную мошенническую схему против украинцев: что надо знать каждому

В Украине распространяются случаи краж аккаунтов в Telegram. Преступники с помощью фишинговых панелей воруют чужие аккаунты, а затем используют их для того, чтобы выманивать средства у тех, кто находится в перечне контактов в украденном аккаунте. Первыми эти панели начали использовать россияне.

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Раиса Федоровская, руководитель EMA Academy и Школы Кибербезопасности, Ассоциация ЕМА рассказывает OBOZ.UA: мошенники для кражи аккаунтов используют фишинговые веб-панели, в частности, адаптированные под Telegram, WhatsApp, Viber. Переходя по ссылке, жертвы мошенников попадают на такую панель и фактически передают доступ к своему аккаунту мошенникам.

Одной из многочисленных жертв этой схемы Инне удалось с помощью функционала Telegram увидеть, из какой страны заходили в ее аккаунт (эти данные можно исказить, используя VPN-сервисы). Мошенники якобы атаковали Инну из России. Раиса Федоровская говорит: фишинговые платформы действительно начали создавать россияне.

"Эта схема была придумана в России. Я видела, как впервые появились продажи фишинговых панелей в Даркнете и это были именно россияне. Они сначала на себе опробовали, а потом эту схему распространили и начали продавать. Действительно, страна происхождения этой схемы - Россия", – говорит эксперт.

Однако это не означает, что воруют средства у украинцев с помощью Telegram только россияне. Это могут быть также и украинцы. При этом в схеме работают целая группа участников. Среди них могут быть незнакомые между собой представители разных стран, которые работают онлайн. Кто-то ищет информацию на потенциальных жертв, кто-то занимается кражей аккаунтов, другие участники - с помощью искусственного интеллекта имитируют стилистику общения, или даже создают дипфейки. Кроме того, отдельные участники схемы задействованы в выводе средств.

Мошенники научились использовать искусственный интеллект: присылают голосовые сообщения от имени своих жертв, или даже видео-сообщения ("кружочки" в Telegram). "Раньше для того, чтобы сделать клон вашего голоса, надо было около 10 минут. Сейчас достаточного всего трех секунд", – говорит эксперт. Более того, мошенники, покупая информацию, иногда также получают и пример записанного голоса жертвы.

То есть даже если с Telegram-аккаунта вашего знакомого, отправив видео-сообщение с лицом и голосом этого знакомого, вам отправили просьбу дать в долг деньги, никогда не делайте этого без дополнительной проверки. При том проверять надо с помощью другого средства связи (например, позвонить на мобильный номер телефона).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в НАК "Нафтогаз Украины" предупредили о мошеннической схеме, в которой используется информация о якобы "социальном тарифе" на газ. Аферисты предлагают доверчивым людям "перейти на тариф 4 грн за кубометр", но на самом деле воруют персональные и банковские данные жертв. Тариф на газ у компании установлен на уровне 7,96 грн за кубометр.

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