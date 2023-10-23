Принесут много денег: за какими монетами в 50 копеек охотятся коллекционеры

Украинцы могут хорошо заработать на некоторых старых монетах – из-за своих особенностей такие копейки высоко ценятся среди коллекционеров, а потому они готовы за них платить большие деньги. В частности, знатоки охотятся за ценными разновидностями украинских монет в 50 копеек.

Так, за монету 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб тризуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

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А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части тризуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Данный тираж очень мал. Поэтому 50 коп 2001 года считаются редкими.", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и некоторые монеты в 2 копейки. К примеру, монету 2003 года – за 1800-2200 грн.

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