Помощь беженцам в ЕС под угрозой: поток украинских мужчин разозлил европейцев

После смягчения правил выезда из Украины в Германии и Польше резко возросло количество молодых мужчин, которые оформляются как беженцы. Это вызвало политическое напряжение и стало аргументом для местных ультраправых сил, которые призывают пересмотреть поддержку украинских беженцев.

Об этом сообщает Politico. Теперь в Берлине и Варшаве опасаются: если общество будет считать, что молодые мужчины бегут от военной службы, общественная поддержка Украины может уменьшиться.

Власть призывают ограничить поддержку

"Мы не заинтересованы в том, чтобы украинцы призывного возраста проводили время в Германии вместо защиты своей страны. Украина принимает собственные решения, но недавнее изменение в законодательстве спровоцировало тенденцию к эмиграции, с которой мы должны бороться", – заявил депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Юрген Гардт.

В Польше риторика еще более жесткая. Правопопулистская партия "Конфедерация" требует прекратить содерживать украинских мужчин-беженцев.

"Польша не может продолжать быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать свою страну, одновременно обременяя польских налогоплательщиков расходами на их дезертирство", – говорится в заявлении политсилы.

Статистика роста

Польша : к концу августа 2025 года границу пересекли 45,3 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет, в последующие два месяца – 98,5 тыс. , то есть в среднем по 1600 ежедневно.

: к концу августа 2025 года границу пересекли 45,3 тыс. мужчин в возрасте 18-22 лет, в последующие два месяца – , то есть в среднем по 1600 ежедневно. Германия: если в середине августа фиксировалось в среднем 19 прибывших в неделю, то в октябре этот показатель вырос до 1400-1800.

Правительственные СМИ сообщают: значительная часть тех, кто попадает в Польшу, направляется дальше – в Германию.

Соцвыплаты под огнем критики

Германия приютила около 1,2 млн украинских граждан, Польша – примерно 1 млн. Это более половины всех украинцев под временной защитой в Евросоюзе. Правые политики в этих странах настаивают:

украинцы получают слишком много льгот,

помощь должна предоставляться только тем, кто работает и платит налоги.

В то же время около 490 тыс. украинцев трудоспособного возраста получают в Германии пособие по безработице. Консервативное правительство уже готовит законопроект, чтобы ограничить такие выплаты. Польский президент Кароль Навроцкий также подписал закон, согласно которому выплаты должны получать только те беженцы, кто работает и платит налоги в Польше.

В то же время премьер Баварии Маркус Зедер предлагает пойти еще дальше и пересмотреть директиву ЕС о временной защите для украинцев. Но некоторые другие представители политического руководства Германии предлагают подождать, прежде чем инициировать такие резкие шаги.

"Сейчас рассматривается возможность того, что это начальная фаза усиления миграции после вступления в силу положения, принятого Украиной летом, и что количество молодых мужчин, ищущих защиты, может снова уменьшиться", – заявил министр внутренних дел Александр Добриндт.

