Помог любовницам и друзьям заработать миллионы: в США вынесли приговор миллиардеру

Суд в США приговорил британского миллиардера Джо Льюиса к штрафу и условному сроку, признав его виновным в мошенничестве. Его инсайдерская информация помогла заработать миллионы долларов его друзьями, любовницам и работникам.

Как сообщает The Guardian, прокуратура ходатайствовала о снисходительном приговоре, учитывая возраст Льюиса (ему 87 лет), его проблемы со здоровьем и то, что он добровольно приехал в США, чтобы предстать перед судом. Учитывая эти смягчающие факторы, прокурор Джейсон Ричмонд заявил, что подсудимый не заслуживает тюремного заключения, хоть он и не стоит превыше закона.

Судья признала, что инсайдерская торговля подрывает целостность рынков акций, но из-за ухудшения здоровья заключение миллиардера в тюрьму подвергнет его жизнь риску. Сам подсудимый признал, что совершил ужасную ошибку, попросил прощения за содеянное и выразил готовность исправить ситуацию.

На этом фоне его приговорили к $5 млн штрафа и трем годам лишения свободы условно. Еще $44 млн должна будет заплатить компания Джо Льюиса Broad Bay.

На свободу мужчина вышел под залог в размере $300 млн. Кроме того, он сдал свою яхту Aviva и частный самолет. Яхтой ему пользоваться запретили, а самолет он сможет использовать при условии предварительного уведомления прокуроров. Однако его перелеты будут ограничены Нью-Йорком, а также штатами Джорджия, где он купил дом, и Флорида.

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Джо Льиса в $7,17 млрд, что делает его одним из самых богатых подданных Великобритании. Ему принадлежит инвестиционная компания Tavistock Group, которой принадлежат доли более чем в 200 компаниях.

В июле 2023 года мужчину обвинили в мошенничестве с ценными бумагами. Предоставленная им конфиденциальная информация помогла его друзьям, любовницам и работникам (в том числе пилотам принадлежащих ему частных самолетов) заработать на фондовом рынке миллионы долларов. По предъявленным обвинениям миллиардеру грозило до 45 лет тюрьмы, но в январе он заключил сделку со следствием, признав себя виновным, после чего прокуратура согласилась на приговор, не связанный с лишением свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о приговоре бывшему криптомиллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду, которого американский суд признал виновным в мошенничества. За кражу $8 млрд средств клиентов криптобиржи FTX он должен будет отбыть 25 лет в тюрьме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!