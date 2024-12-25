Подарок украинцам "под елочку": страна ЕС приняла важное решение насчет беженцев

Правительство Болгарии продолжило программу помощи и предоставление временной защиты беженцам из Украины. Таким образом, она будет действовать, по меньшей мере, до 4 марта 2025 года.

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Как сообщает Sofia Globe, соответствующее решение приняли на состоявшемся очередном заседании временного правительства Болгарии. Это стало уже 14 продолжением программы помощи украинским гражданам – ее действие происходило 31 декабря.

Согласно данным правительства, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 в Болгарию въехало почти 3,4 млн украинцев, но большинство из них покинули страну. В настоящее время 60,8 тыс. украинских граждан остаются в Болгарии Из них 5961 человек размещен по программе государственной поддержки.

Помощь украинцам в Болгарии: какая поддержка оказывается

Государственная поддержка украинцев в Болгарии ограничивается компенсацией расходов на жительство. Условия размещения зависят от периода прибытия в страну:

беженцы, которые на 31 октября 2022 года проживали в гостиницах, определенных для размещения и внесенных в Национальный туристический реестр, смогут оставаться в них. Такие отели получают 15 левов (340 грн) в сутки за одно размещенное лицо, но не обязаны предоставлять питание.

беженцы, прибывшие в Болгарию и получившие временную защиту после 31 октября 2022 года, могут получить жилье в местах, утвержденных правительством:

внесенных в специальный Реестр приютов, созданного для реализации программы гуманитарной помощи;



которые находятся в государственной, коммунальной собственности или в собственности государственных предприятий, в Национальном туристическом реестре, входят в перечень, утвержденный Председателем Временной рабочей группы (ТРП) Национального совета по миграции, границ, убежища и интеграции и по вопросам лиц, получивших временную защиту в Болгария.

Таким местам выделяется 18 левов (407 грн) в сутки на каждого размещенного, но выбирать, где жить, они не могут. Эти средства также будут покрывать только проживание, но беженцы будут обеспечены моющими и гигиеническими средствами, а волонтеры и гуманитарные организации могут иногда привозить продукты.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в Польше отменили обязательное требование по трудоустройству иностранцев (в том числе и украинцев) исключительно по трудовым договорам (umowa o pracę), предоставив работодателям больше гибкости. Также усилен контроль за выдачей разрешений на работу и введены строгие штрафы за нелегальное трудоустройство.

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