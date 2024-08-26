Перерасчет пенсии в Украине: кому нужен, какой порядок и как обратиться за услугой в 2024 году

Украинцы могут бесплатно обратиться за индивидуальным перерасчетом пенсии, причем онлайн через Дію. Эта процедура требуется только в отдельных случаях. Также заявителю нужно подготовить ряд документов.

Видео дня

Об этом говорится в разъяснении на портале Дія. Так, заявление на индивидуальный перерасчет пенсии подается в связи с:

выездом на постоянное место жительства за границу;

возобновлением выплаты пенсии;

выплатой части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;

доплатой пенсии по доверенности, срок действия которой больше года, через каждый год такой доверенности;

в связи с изменением количества членов семьи, а также в других случаях, вызывающих увеличение или уменьшение размера пенсии.

Следует учитывать, что перерасчет пенсии работающим пенсионерам производится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии. Перерасчет производится из заработной платы, по которой подсчитана пенсия. Однако последние годы такой перерасчет совершается автоматически, обращаться за ним отдельно не нужно.

Для индивидуального перерасчета пенсии заявитель может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, а также подать онлайн-заявление через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда или непосредственно в Дії. В случае онлайн-обращения, как только решение о перерасчете пенсии будет принято, на электронную почту поступит уведомление.

Какие документы нужны для перерасчета пенсии

Заявление (форма при подаче будет установлена автоматически, в случае личного обращения в Пенсионный фонд нужно использовать образец);

паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства, вид на жительство, удостоверение беженца и т.д.);

документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

документы о месте жительства (регистрации):

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 1 июля 2000 года;

документы о стаже при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Так, при отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые данные, содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа принимаются данные из реестра застрахованных лиц. Также можно предоставлять:

справки;

выписки из приказов;

личные счета и сведения о выдаче заработной платы;

удостоверения;

письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

При отсутствии таких документов в подтверждение стажа принимаются членские билеты профсоюзов. При этом подтверждаются периоды работы только за время, за которое есть отметки об уплате членских взносов.

Как подать заявление на портале Дія

1. Войти в кабинет гражданина на diia.gov.ua.

2. Выбрать услугу, заполнить необходимые данные и добавить отсканированные документы. Обязательные для загрузки – сканированные копии справки о присвоении идентификационного номера и паспорта. Другие документы могут потребоваться в зависимости от вида пенсии и данных анкеты заявителя.

3. Подписать заявление Дія.Підписом или КЭП (квалифицированная электронная подпись).

4. После принятия решение о перерасчете пенсии скачать и распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе "Услуги" – "Полученные документы".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2025 года изменятся требования к стажу для пенсии. Норма будет увеличиваться до 2028 года, пока не достигнет 35 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!