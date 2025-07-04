Пенсии в Украине пересчитают: кто будет получать на 570 грн больше после выполнения единого условия

В Украинепенсии в 2025-м будут повышать только тем, кто достигнет определенного возраста. Речь идет о возрастных доплатах, право на которое имеет львиная доля пенсионеров. Максимальный размер доплаты составляет 570 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

украинцы имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте старше 70 лет, которые устанавливаются, если размер пенсии таких пенсионеров не достигает 10 340,35 грн. Речь идет о таких суммах:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

Размеры минимальной пенсии в Украине

Размер пенсии Условие Возраст >3758 грн полный стаж (30/35 лет) от 65 лет >3758 грн стаж от 20/25 лет от 80 лет >3613 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 до 80 лет >3323 грн полный стаж (30/35 лет) от 70 лет >3038 грн выполнили условия для выхода на пенсию

Отметим, пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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