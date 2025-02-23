Пенсии в связи с потерей кормильца: кто имеет право на выплаты и как получить

В Украине пенсия в связи с потерей кормильца для вдовы составляет 50% пенсии умершего, а для двух иждивенцев – 100%, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных (от 2361 грн в 2024 году). Минимальная выплата для семей военных – 7800 грн. на каждого иждивенца.

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OBOZ.UA выяснил, какие выплаты могут получить украинцы. Пенсия по случаю потери кормильца является одним из видов государственных пенсионных выплат в Украине.

Она предоставляется нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, находившимся на его содержании. Основные положения по этой пенсии определены Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Пенсия назначается членам семьи, которые были на содержании кормильца и являются нетрудоспособными, а именно:

муж (жена), отец, мать – если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста (65 лет или возраста, предусмотренного ст. 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

дети (включая родившихся в течение 10 месяцев после смерти кормильца), не достигших 18 лет, или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет;

дети, обучающиеся по дневной форме обучения, – до завершения обучения, но не более чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет вне зависимости от формы обучения;

муж (жена), родители, брат, сестра, дедушка или бабушка умершего, которые не работают и ухаживают за ребенком умершего кормильца до достижения им 8 лет.

Какие условия назначения пенсии

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается при условии, что умерший на день смерти имел необходимый страховой стаж для назначения пенсии по III группе инвалидности. Например, если кормильец умер в возрасте 40 лет, его родные могут получить пенсию, если ему было не менее 9 лет страхового стажа. Есть исключения, когда пенсию могут получить независимо от продолжительности стажа кормильца, в частности:

если лицо погибло во время Революции Достоинства;

если она являлась донором органов;

если пропала без вести при особых обстоятельствах.

Сумма выплаты зависит от размера пенсии по возрасту, которую получал или мог получить умерший кормильец. Пока они такие:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего, распределенные между ними равными долями;

детям-сиротам пенсию начисляют исходя из размера пенсии по возрасту каждого из родителей.

Минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 грн, соответственно, пенсия в связи с потерей кормильца не может быть менее 1 180,5 грн. Подать заявку можно:

в территориальном органе Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

через портал государственных услуг Дія.

Необходимые документы

заявление;

паспорт заявителя и умершего кормильца;

свидетельство о смерти кормильца;

документы, подтверждающие родственные отношения;

справка о регистрации места жительства;

документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте в Украине состоится индексация пенсий и узнать свой новый размер выплат можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Сумма повышения для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от страхового стажа, заработка, с которого уплачивались взносы, а также наличия инвалидности или других льгот.

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