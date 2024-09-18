Пенсии украинцев могут арестовать: кто под угрозой

В Украине доступ к законным пенсионным выплатам части украинцев могут ограничить. Это предусмотрено действующим законом.

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Об этом говорится в сообщении "На пенсии". Так, государство имеет право на арест, изъятие и принудительную продажу имущества граждан в случаях наличия задолженностей. Во время действия военного положения взыскание задолженности по стипендиям и пенсиям приостановлено. Однако есть исключения.

Арестовать счета для взыскания образовавшейся задолженности могут в следующих случаях:

судебное решение о взыскании алиментов;

возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья/смертью в результате уголовного правонарушения;

если должниками являются граждане России.

В других случаях арест счетов неправомерен. Также важно помнить, что с пенсии могут принудительно взыскать не более 20% от ее размера в месяц. Если же пенсия является единственным источником дохода пенсионера, то размер взыскания может быть меньше – расчет производится по тому, что человек должен получать прожиточный минимум.

При этом следует отметить ПФУ о изменениях в материальном положении.

Сообщить ПФУ нужно о:

получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;

смена фамилии; изменение идентификационного кода;

трудоустройство; увольнение с работы;

оформление ФЛП или снятие с учета;

приобретение или прекращение особого статуса;

выезд за границу на неизменное место жительства.

Предоставить Пенсионному фонду эти сведения можно двумя способами:

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ только через подачу заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения .п.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних скоро не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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